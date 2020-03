Saiba o que é uma pandemia e o que muda com o decreto da OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou, nesta quarta-feira (11), pandemia mundial pelo novo coronavírus. Essa é a primeira pandemia causada por um coronavírus e que pode ser contida, segundo Tedros Adhanom, diretor-geral da organização.

Segundo o órgão, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. A epidemia é um surto que acontece em uma região. Quando uma epidemia acontece em vários continentes, com transmissões de pessoa para pessoa, o estado é considerado pandêmico.

A definição não depende dos números de casos e nem da gravidade da doença, apenas a disseminação geográfica e a rapidez da mesma. A última vez em que foi declarada uma pandemia mundial, foi em 2009, para o H1N1. Porém, segundo Tedros, esta é, pela primeira vez, uma pandemia que pode ser controlada.

Ao reportar a pandemia, Tedros também afirmou que o termo não deve ser usado de forma leviana. "Pandemia não é uma palavra a ser usada de forma leviana ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessários", declarou.



Recomendações são as mesmas

O anúncio não altera as recomendações no combate da doença. A OMS declarou que as medidas seguem as mesmas e serve como alerta para que todos os países, mesmos os que não tem casos confirmados, adotem práticas para conter a disseminação do vírus.

“Estamos chamando todos os países para ativar e intensificar mecanismos emergenciais de resposta, buscar casos suspeitos, isolar, testar e tratar todo episódio de Covid-19, além de traçar as pessoas que tiveram contato com ele. Preparem-se, detectem, protejam, tratem, reduzam o ciclo de transmissão, inovem e aprendam”, ressaltou.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil vem adotando medidas que intensificam a vigilância quanto à doença. Postos de saúde ficam abertos por mais tempos, a vacinação da gripe foi antecipada, e na última terça (10), a Pasta decretou que planos de saúde devem cobrir os exames da doença.