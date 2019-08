México: Ataque com coquetéis molotov deixa 28 mortos

Homens armados atacaram na terça-feira à noite um bar na cidade de Coatzacoalcos, leste do México, e provocaram um incêndio que deixou pelo menos 28 mortos e 11 feridos em estado grave. Os agressores invadiram o local e começaram a atirar para depois provocar um incêndio com coquetéis molotov.

O ataque estaria relacionado a disputas entre grupos do crime organizado e será investigado, informou o Ministério Público. Coatzacoalcos é um dos focos da violência provocada pelo narcotráfico no país. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.