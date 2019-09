Vovô e Leão empatam pela Fares Lopes em jogo da observação

Ceará e Fortaleza entraram em campo na tarde de ontem, 16, pela 5ª rodada da Taça Fares Lopes e empataram em 1 a 1 no estádio Presidente Vargas. Os gols da partida foram marcados por Coutinho, de pênalti para o Leão, e Cristiano, de cabeça, para o Ceará. O meia Fernando Sobral ainda perdeu um pênalti para o Vovô, defendido por Kennedy, que fez excelente partida.

Como já é tradição para os dois grandes clubes, ambos disputam o torneio com jogadores das categorias de base, de olho nas revelações, mas quando se trata de Clássico-Rei, reforços são bem-vindos.

No caso do Ceará, o zagueiro Charles, o volante Auremir, os meias Fernando Sobral e Chico, além do atacante Juninho Quixadá, atletas que compõem o grupo que disputa a Série A do Brasileiro, iniciaram a partida, reforçando o grupo de Capone em busca da vitória.

Pelo Leão, o experiente Rinaldo, o homem raio, era atração para os tricolores, além de Fábian Zambrano no banco.

No mais, talentosos garotos da base dos dois lados, observados pelas comissões técnicas de Vovô e Leão - Enderson Moreira e Zé Ricardo estiveram nas tribunas no PV - assim como os gerentes Marcelo Segurado e Sérgio Pappelin, e os dirigentes Robinson de Castro e Daniel de Paula Pessoa.

Para Enderson, apesar dos esforços do quinteto "profissional", dificilmente serão opções para a Série A, pelo nível físico e técnico deles. Dos jovens, o lateral Gaúcho e o atacante Cristiano mostraram qualidades. Já no Leão, o goleiro Kennedy e os atacantes Romarinho e Coutinho foram destaques.

"Conseguimos criar mais, não lembro deles atacarem no 2º tempo, mas não posso errar o pênalti que errei. O goleiro estava em tarde inspirada", admitiu o meia alvinegro Fernando Sobral.

O Ceará utilizou o Clássico-Rei pela Fares Lopes para dar ritmo a jogadores pouco utilizados na Série A, como Charles, Chico, Fernando Sobral, Auremir e Juninho Quixadá, enquanto o Leão apostou na garotada