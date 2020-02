Vitória contra o Santa Cruz mostra um Fortaleza pronto para a Sula

O Fortaleza demonstrou ontem porque deve chegar à Argentina nesta quinta-feira (13) sem olhar para o Independiente de baixo para cima. A vitória por 3 a 0 contra o Santa Cruz, na Arena Castelão, não só deixa o Leão na liderança momentânea do Grupo A da Copa do Nordeste, com cinco pontos, como crava uma marca de 12 anos sem perder.

A última derrota foi contra o Corinthians, por 3 a 2, pela 31ª da Série A. Desde então, são três meses sem ver uma derrota, com as redes vazadas apenas seis vezes.

Diante do Rubro-Negro de Pernambuco, o técnico Rogério Ceni não poupou esforços e lançou suas melhores peças ao campo. Com Osvaldo e Romarinho titulares, o 4-4-2 tricolor foi agressivo desde o início. Porém, a defesa da equipe adversária, comandada por Itamar Schülle, dificultou as ofensivas leoninas.

O 3-5-2 montado do Santa garantiu vantagem numérica na defesa contra os dois atacantes do Fortaleza, David e Wellington Paulista. O Camisa 17 fez sua estreia como titular pela camisa do Tricolor de Aço, já tendo entrado bem durante a goleada por 5 a 0 na rodada passada do Cearense, contra o Atlético/CE. E a contratação mais cara da história do futebol cearense chamou os holofotes do 1º tempo.

R$ 5 milhões rendendo

David mostrou adaptação rápida ao sistema de Ceni. Por trás de W. Paulista, alternou posição na ponta direita com Romarinho, ora caindo pelo extremo para explorar o lado menos forte do Santa, ora flutuando como um 2º atacante. E o momento para marcar seu 1º gol chegou por causa da boa visão do Camisa 20.

A movimentação constante entre ambos desmontou a organizada zaga adversária, que só havia levado dois gols neste ano. Aos 30 minutos, Romarinho tocou para o Camisa 17 que driblou o goleiro Maycon e deixou a pelota no fundo das redes.

O gol desestabilizou o Rubro-negro, que perdeu a pressão inicial dos atacantes Pipico e Patrick Nonato em cima da saída de bola do Fortaleza.

A equipe de Ceni pôde trabalhar mais a posse, liberando os laterais, chegando ao 2º gol aos 44 minutos. Pela esquerda, Carlinhos cruzou para a área e o zagueiro Willian Alves tocou na bola com a mão no ar. Penalidade para o Leão bater. W. Paulista na cobrança. Goleiro para um lado, pelota para o outro: um 2 a 0 consolidado.

A 2ª etapa mostrou um Fortaleza menos intenso, mas sem deixar espaços para o Santa explorar. As entradas de Derley, Edson Cariús e Mariano Vázquez garantiram o controle defensivo e a qualidade técnica na frente para ampliar o placar.

O meia argentino, em ótima fase, tocou para Carlinhos, que infiltrava na área e foi derrubado por Júnior. Novamente, pênalti para os mandantes. No repeteco, Wellington Paulista cobrou no mesmo lado e fez 3 a 0 na Arena Castelão.

Os pontos deixam o Fortaleza menos tenso na Copa do Nordeste, onde busca o bicampeonato. No Cearense, a liderança também continua.

O foco agora é a estreia na Copa Sul-Americana diante do gigante Independiente, às 21h30 desta quinta-feira (13), no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.

O rodízio no elenco deixa o grupo de Ceni pronto para a viagem à Argentina, com um repertório técnico e tático bem desenvolvido já neste começo de temporada.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - 3ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza

8 de fevereiro

FORTALEZA 3

Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Michel, Carlinhos, Felipe, Juninho, Romarinho (Edson Cariús), David (Mariano Vázquez), Osvaldo Wellington Paulista (Derley). Técnico: Rogério Ceni

SANTA CRUZ 0

Maycon, Denilson, Danny Morais, Willian Alves, Paulinho (Toty), Júnior, Bileu (Tinga), Jeremias, Fabiano

Pipico (Mayco Felix), Patrick Nonato. Técnico: Itamar Schülle

Árbitro: Marielson Alves Silva; Gols: David e Wellington Paulista - 2 vezes (Fortaleza); Cartões amarelos: Felipe e Gabriel Dias (Fortaleza); Fabiano e Willian Alves (Santa Cruz)