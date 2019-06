Tricolor bem servido no gol

Além de Marcelo Böeck, outro goleiro tem um lugar especial na paixão do torcedor do Fortaleza, no caso, o goleiro Felipe Alves, que tem se notabilizado por defesas importantes e por uma habilidade sua: sair jogando com os pés, participando da articulação de jogadas, a partir do sistema defensivo.

Felipe Alves atua como o goleiro-linha no futsal, ou muitas vezes como um líbero, aparecendo atrás dos zagueiros para cortar alguns lançamentos para os atacantes rivais.

Os jogadores de linha do Fortaleza não hesitam em recuar a bola para ele, quando percebem que o adversário fecha os espaços, dificultando a saída de bola.

Felipe Alves participou do programa Jogo Certo, da TV Diário, e comentou sobre o seu momento no clube.

Explicação

O próprio Felipe Alves explica um pouco as suas ações em campo, herdadas desde o período em que ele trabalhou com o técnico Fernando Diniz. "É um modelo de jogo novo e o futebol evoluiu bastante nesse aspecto. Em São Paulo, já é um pouco mais tradicional. Os clubes estão à procura de um goleiro que tenha mais essa saída, fazendo com que o sistema fique com uma superioridade numérica, quando o adversário vem pressionar", explicou o goleiro tricolor.

Felipe esclareceu que ele não seria goleiro, caso tivesse dado sequência à posição como iniciou. "Eu jogava futsal e atuava na linha, pela escolinha de futebol, mas tinha que pagar para participar, com exceção do goleiro. Como meu pai não estava podendo pagar na época, fui ser goleiro, que era de graça e acabei pegando gosto pela posição", contou.

Felipe Alves já disputou 19 partidas com a camisa do Fortaleza e sofreu 17 gols. Nos jogos da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o titular foi Marcelo Böeck. Entretanto, na Série A do Brasileiro, a concorrência ficou aberta e Felipe Alves tem feito mais partidas.

Parada

No período de parada da Série A para as disputas da Copa América, o goleiro não cessa os treinamentos. Ele afirmou que faz treinos em casa, correndo na rua, para que não perca o ritmo. No dia 25, apresenta-se com os outros atletas.