Tom Barros: Maria "VAR" com as outras

Há uma nova maneira de arbitrar no futebol brasileiro. Não faz muito, apenas as 17 regras. E assim o futebol atravessou décadas, conduzido, ora por árbitros honestos e competentes, ora por árbitros desonestos e incompetentes. Ora árbitros íntegros; ora árbitros ladrões. Em nome da lisura e visando a dirimir dúvidas, finalmente os dirigentes se renderam à tecnologia. Então veio o "VAR", esperança de colocar um basta nos erros dos outrora "homens de preto". Esperança de que todos os lances duvidosos seriam esclarecidos, pondo fim às polêmicas. Em todos os outros esportes tem dado certo o uso de equipamentos eletrônicos para dirimir dúvidas. Assim na Fórmula 1, assim no vôlei, assim no tênis, assim, assado... No futebol, haja confusão. No manual da CBF, disponível na Internet, há comentários sobre as 17 regras. Até aí, tudo bem. Depois vem o protocolo sobre "Árbitro Assistente de Vídeo" - AVV (VAR). Depois vem o "Sumário das Alterações das Regras do Jogo 2018/19". Depois vem o "Sumário das Alterações das Regras do Jogo 2017/18 (pela ordem numérica)". Depois, a vontade que eu tive foi a de mandar todo mundo para...

Complicação

Estão embolando o meio de campo da arbitragem nacional. O VAR, em determinadas situações, mais confunde que esclarece, mais complica que simplifica, mais erra que acerta. Daí o questionamento já levantado pelos que são contra o uso desse equipamento. Faz sentido.

Voz do presidente

Robinson de Castro perdeu a paciência. Pelo gosto dele o VAR não mais haveria em jogos do Ceará. Por pura coincidência, o VAR errou feio nas duas recentes partidas do Ceará. O VAR deixou passar um pênalti escandaloso a favor do Ceará no jogo diante do Internacional e o pênalti que o VAR inventou contra o Ceará no jogo diante do Fortaleza.

Tristezas e saudades

De certa época para cá, uma sequência de fatos que tiraram de nosso convívio pessoas muito queridas. Em janeiro morreu o comentarista Sérgio Pinheiro. Agora em agosto, no dia 5, morreu o pesquisador Airton Fontenele. No dia 6, morreu o advogado especialista em Direito Desportivo, Álvaro Melo Filho. Ontem morreu o ex-jogador Mano, que na década de 1960 brilhou no Ferroviário e no Fortaleza. Saudade muita.

Incrível! Na Série B, o Sport-PE é apenas o oitavo colocado. E o Vitória-BA é o lanterna. O CRB-AL é o quarto, no G-4, sendo o melhor do Nordeste na competição. Vale um detalhe: o CRB está com 23 pontos, mas também com 23 pontos estão Botafogo-SP, Coritiba, Paraná e Sport. Disputa acirrada.

Drama coral. Sábado, o Imperatriz em casa recebe o ABC vice-lanterna. Se ganhar, tira do G-4 o Ferroviário (4º, 23 pontos). Aí o Ferrão terá de ganhar do lanterna Treze em Campina Grande. Se empatar, o Ferrão, para voltar ao G-4, dependerá dos resultados dos jogos do Botafogo (6º) e Santa Cruz (7º) que estão com 21 pontos, cada.