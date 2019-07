Tite se anima com reservas que mudam a cara do jogo na Seleção

Na estreia da Seleção Brasileira na Copa América, Tite creditou boa parte da melhora no intervalo e da vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia à entrada de Fernandinho. O placar foi definido em um bonito gol de Everton, outro que saiu do banco.

O tropeço não foi evitado no jogo seguinte, mas Everton se saiu tão bem no empate por 0 a 0 com a Venezuela que ganhou a posição, o mesmo ocorrendo com Gabriel Jesus.

O padrão se manteve na vitória por 5 a 0 sobre o Peru: já estava fácil, mas Willian deixou a área dos suplentes para anotar um gol de categoria e ganhar a confiança do chefe. Na partida subsequente, voltou a ser acionado e ter boa participação: parou na trave no tempo normal do empate por 0 a 0 com o Paraguai, mas abriu a disputa por pênaltis vencida por 4 a 3.

Essa possibilidade de mudar a cara do jogo com os homens do banco tem deixado o treinador satisfeito. O Brasil precisa de alternativas, e a produção dessas opções de 2º tempo vem sendo aprovada.

"A entrada de todos tem feito uma diferença grande. Às vezes, é difícil para o cara ficar fora. Mas, quando aparece a oportunidade, o pessoal está correspondendo", disse Tite.

Dos 23 jogadores inscritos pelo Brasil na Copa América, já entraram em campo 18.