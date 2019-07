Rogério Ceni terá que modificar time do Fortaleza novamente

Mais uma semana de trabalho chegando e o técnico Rogério Ceni terá motivos para "quebrar a cabeça" para definir a equipe que jogará contra o Atlético/MG, em Belo Horizonte, no próximo domingo (21). Isso porque o treinador leonino contará com desfalques importantes na montagem da equipe titular.

A começar pelo atacante Osvaldo, que não voltou a treinar e está se tratando de uma lesão na panturrilha. O jogador se machucou na partida diante do Avaí, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no último sábado (13), no retorno dos jogos após a parada para a Copa América, disputada entre junho e julho deste ano.

Edinho, que já está recuperado, também não pode ir a campo. E o motivo está no contrato de empréstimo firmado entre Atlético/MG e Fortaleza, que impede o atacante de enfrentar o Galo mineiro.

O volante Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Por isso, também não terá condições de jogar no domingo. Esses três desfalques são certos na lista de Rogério Ceni.

Ainda tem o goleiro Felipe Alves, que não foi a campo e não treinou no Centro de Treinamento de Maracanaú. No entanto, o clube garante que ele não preocupa e deve voltar às atividades normalmente. Ele foi diagnosticado apenas com um cansaço muscular. Então, deve estar em campo contra o Galo.

Contratações

O técnico Rogério Ceni vem reclamando da perda de atletas na parada para a Copa América e disse, logo após a lesão de Osvaldo, que seria necessário ter mais reforços para o setor ofensivo. Partindo do ponto de vista que, dos cinco que deixaram o clube, três deles eram atacantes (Júnior Santos, Marcinho e Matheus Alessandro).

Marcelo Paz, presidente tricolor, concedeu entrevista coletiva ontem, e disse que a diretoria estuda possibilidade, mas que deixaria o fluxo do processo correr sem atropelos. Até mesmo em respeito a quem permaneceu no elenco leonino.

"A gente precisa valorizar o elenco que está aí. Porque quando a gente só fala em contratações, parece que quem está no grupo não presta. Parece que o jogadores que estão aí não são suficientes".