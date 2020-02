Você sabia? Fortaleza tem experiência quando o assunto é jogo internacional

O Fortaleza entra na história nesta quinta-feira (13) por protagonizar o primeiro jogo oficial internacional seu e do futebol cearense. No entanto, o Tricolor tem vasta experiência contra adversários de fora do País. Foram 13 amistosos de 1962 para cá.

Os primeiros aconteceram na década de 1960. Precisamente em 1962, o Fortaleza saiu daqui e foi até Paramaribo, capital do Suriname, participar do torneio amistoso Paramaribo Cup. Lá, venceu o Leo Victor (4 a 1) e o Robin Hood (3 a 1), e empatou com o Transvaal (1 a 1). No meio da competição, ainda arranjou tempo para um amistoso com a seleção do Suriname, que venceu por 1 a 0. Aliás, este foi um dos únicos dois revezes, até hoje, do Leão em jogos internacionais.

A delegação tricolor foi comandada pelo médico Eleazar de Aguiar Campos. Mas a curiosidade ficou por conta da contratação do goleiro Lula somente para o Paramaribo Cup. Lula havia jogado por Náutico, Corinthians e Seleção Brasileira.

Estádio André Kamperveen, nos anos 1960, em Paramaribo, no Suriname. Palco de jogos do Fortaleza Divulgação/Fifa

Depois, ainda em 1962, o Fortaleza recebeu o Transvaal na Capital cearense e ganhou as duas partidas que disputou.

No decorrer dos anos, o Leão do Pici protagonizou mais partidas dessas. Em 3 de fevereiro de 1971, enfrentou e venceu o Sparta Praga, da então Tchecoslováquia, saindo vitorioso por 2 a 0. Era a partida festiva pelo título do Torneio Norte-Nordeste.

Em 2001, o Fortaleza bateu o Libertad, do Paraguai, por 1 a 0, no PV, em jogo de entrega de faixas do título estadual deste ano.

O mais famoso destes amistosos ocorreu em 29 de maio de 2010, quando o Fortaleza derrotou o Boca Juniors, da Argentina, por 3 a 1, no Castelão. Embora o time argentino não fosse plenamente titular, trazia a importância de um dos maiores clubes da América Latina.

Fortaleza x Hellas Verona, último amistoso internacional leonino, em 2014 Juscelino Filho

Confira a lista completa de amistosos internacionais do Fortaleza: