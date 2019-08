Vídeo de ato solidário da torcida do Ceará viraliza nas redes sociais; assista

Antes da bola rolar para Fortaleza e Ceará, no último sábado (3), pelo primeiro Clássico-Rei da Série A do Campeonato Brasileiro, válido pela 13ª rodada, torcedores do Vovô protagonizaram uma atitude de solidariedade do lado de fora da Arena Castelão.

Trabalhando para conquistar o pão de cada dia, um ambulante se viu desesperado quando seu pesado isopor quebrou e todas as bebidas que estavam dentro do recipente caíram no chão. Com uma conduta exemplar, os alvinegros presentes no local compraram as mercadorias para ajudar o rapaz e não deixá-lo sair no prejuízo.

Autora do vídeo que tem corrido as redes sociais, Jessyka Freitas comentou o ato que tem chamado atenção pela forma positiva que os alvinegros agiram diante de um momento delicado do ambulante.

"Antigamente os ambulantes ficavam ao redor da Arena, hoje não é mais assim, eles têm local fixo. Para quem tem sua barraquinha é ótimo, mas, quem não tem, precisa se virar com o isopor", disse. "Esse cara tava fazendo isso, com muito peso. Certa hora o isopor quebrou. Na hora a galera se comoveu e percebeu que tinha que ajudar, senão ele iria perder a mercadoria. Bebida e água... tudo se espalhou. Então ficou aquela comoção 'vamos gente, bora comprar'. Todo mundo comprou e ele saiu sem nenhuma mercadoria para vender. Foi muito bacana de ver e quis registrar esse momento".