Com 1º tempo arrasador, Ceará vence primeiro Clássico-Rei da Série A

Em primeiro Clássico-Rei da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu o Fortaleza, neste sábado (3), pelo placar de 2 a 1, na Arena Castelão. Em jogo válido pela 13ª rodada, Thiago Galhardo e Felipe Cardoso marcaram para o Vovô. Juninho, em um pênalti polêmico, diminuiu para os tricolores.

Após 26 anos, os dois maiores times do Estado do Ceará voltaram a se enfrentar na elite do futebol brasileiro. Em dois tempos bem distintos, onde os alvinegros foram superiores na primeira etapa e o Leão na segunda, o Vovô fez a alegria de sua torcida, que fez uma homenagem ao ex-cantor e compositor Luiz Gonzava, que completou 30 anos de falecimento na última sexta (2).

O jogo

Em primeiro tempo de superioridade do Ceará, os mandantes da partida deixaram o primeiro tempo vencendo por 1 a 0. Com o Vovô pressionando, Thiago Galhardo abriu o marcador para o alvinegro aos 14 minutos. Após passe de Lima para Fabinho e do volante para Leandro Carvalho, o camisa 82 chutou rasteiro na área e Galhardo, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Melhor em campo, o Ceará aproveitou o placar a favor para continuar pressiondo e, três minutos depois, Felipe Cardoso recebeu cruzamento de Ricardinho, se adiantou no lance e cabeceou para fazer o segundo do Ceará no jogo com 17 minutos de bola rolando.

No fim da primeira etapa, o VAR apareceu de forma polêmica marcando uma penalidade para o Fortaleza. Após dividida entre André Luís e Luiz Otávio na área, o atacante do Leão caiu e o árbitro Heber Roberto Lopes marcou falta próxima da área. Após análise no árbitro de vídeo, o juiz da partida deu pênalti para o Tricolor. Juninho cobrou e diminuiu para o Fortaleza aos 46.

De volta para o período final, os tricolores foram superiores e pressionaram em busca do empate, mas pararam nas mãos do goleiro Diogo Silva que, em mais uma partida, se destacou por fazer defesas importantes para o Alvinegro de Porangabuçu.

Com a vitória, o Ceará chegou aos 17 pontos e subiu para a nona posição enquanto o Fortaleza segue na 14ª com 14. Na próximo sábado (10), o Vovô recebe a Chapecoense, às 17h, na Arena Castelão, enquanto o Leão vai até Maceió/AL enfrentar o CSA, na segunda-feira (12), às 20h, no estádio Rei Pelé. Ambas as partidas serão válidas pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão.