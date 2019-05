Veja os erros de Ceará e de Fortaleza em gols levados na 4ª rodada do Brasileirão

Ceará e Fortaleza perderam novamente no Campeonato Brasileiro para, respectivamente, Goiás e São Paulo. Mais uma vez, equipes mostraram bom potencial, desperdiçaram chances e tiveram a defesa vazada pela dificuldade em suas recomposições defensivas, calcanhar de Aquiles até aqui na competição.

Erros do Ceará

Kayke atraiu o zagueiro Luiz Otávio, deixando uma brecha para Marlone entrar na área e marcar após grande toque de calcanhar para o camisa 10 do Goiás Foto: Reprodução

A vitória do Goiás por 2 a 1 no Serra Dourada veio de falhas na marcação alvinegra, com o detalhe na movimentação do atacante Kayke Rodrigues. Na entrada da grande área, o número 77 percebeu o espaço pela esquerda, onde seria opção para o passe do lateral Jefferson, e enxergou a infiltração do meia Marlone pelas costas do volante Auremir, que percebeu tarde demais a chegada do atleta do Verdão.

Auremir percebe movimento do ataque com atraso, e Marlone faz belo gol Foto: Divulgação

No segundo gol, prestes do término da partida, o time alviverde trabalhava pela direita, com Renatinho e Junior Brandão tomando toda a atenção da defesa do Vovô. Pela esquerda, Leandro Barcia tinha um corredor livre para explorar.

Meia atacante uruguaio percebe espaço sem cobertura e avança, com Thiago Galhardo atrasado na marcação. O atleta fez sua estreia com a camisa alvinegra, portanto não tem bom entrosamento com a equipe, mas cometeu erro importante no lance Foto: Divulgação

Samuel Xavier estava ocupado com outro atacante, e não chegou a tempo para bloquear cruzamento na entrada da pequena área. Barcia cabeceou na trave, e na volta, Galhardo só observa o jogador do Goiás marcar o gol da vitória.

Vacilo alvinegro deu a impressão de um gol fácil para o time esmeraldino Foto: Divulgação

Apesar de ter criado mais, com 14 finalizações na partida, 63% de posse de bola e 83% dos passes certos, o Ceará não conseguiu suportar a pressão final, e deixa outro ponto que fará falta mais tarde.

Erros do Fortaleza

A equipe comandada por Rogério Ceni controlou as ações do jogo no Castelão, teve 53% do tempo de posse, acertou 87% dos passes e finalizou mais vezes: 12 contra oito do tricolor paulista. Porém, a falta de comprometimento na fase defensiva de alguns atleta entregou a vitória simples para o São Paulo.

Após ataque mal sucedido, Marcinho perde a bola para Hudson, que vai até o fim da jogada Foto: Divulgação

No contra-ataque, o Tricolor paulista foi mortal com Hudson, deslocado para a lateral direita depois da entrada de Hernanes no meio, que deu qualidade ao setor ofensivo da equipe de Cuca.

Juninho não acompanha subida de Hudson. O volante recém chegado ao Fortaleza havia cometido o mesmo erro contra o Botafogo, na última rodada Foto: Divulgação

Antony puxa a marcação do lateral esquerdo Carlinhos, deixando o corredor direito solto para Hernanes infiltrar. Em poucos segundos, Hudson tabela para o camisa 15. Volante do Leão, Felipe também não marcou bem o movimento pela faixa central do campo.

Além do erro de Juninho, o Fortaleza teve o azar do zagueiro Roger Carvalho escorregar antes de Hernanes pegar na bola, dando o tempo necessário para o meia se preparar para o chute. Foto: Divulgação

Nas tentativas de controlarem as partidas, Ceará e Fortaleza mostraram que seus defeitos na fase defensiva são maiores que seus atributos ofensivos, e deixam pontos importantes escaparem no início do Campeonato Brasileiro.