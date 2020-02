Veja o que o Fortaleza precisa fazer para avançar na Sul-Americana

A estreia do Fortaleza na Sul-Americana diante do Independiente teve todos os elementos de um tradicional duelo entre Brasil x Argentina. Movimentação, confusão, expulsões para os dois lados. No resultado final, derrota do Tricolor por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (13) no estádio Libertadores de América. Para avançar na competição, o Leão já estuda os cenários que garantem o time na próxima fase.

Para se classificar para a segunda fase da Copa Sul-Americana, o Fortaleza precisa vencer o Independiente no próximo dia 27 de fevereiro na Arena Castelão, na partida da volta. Em caso de empate ou derrota, o Tricolor está fora. Mesmo vencendo, o Leão corre o risco de ficar de fora da fase seguinte da competição, e o técnico Rogério Ceni já prometeu pressão na capital cearense no confronto contra os argentinos.

Confira os cenários do jogo da volta:

Vitória do Independiente - Fortaleza eliminado Empate - Fortaleza eliminado Fortaleza 1 x 0 Independiente - disputa de pênaltis definirá o classificado Fortaleza vence por 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3... - Fortaleza eliminado pelo critério do gol fora de casa Fortaleza vence por 2 gols ou mais de diferença - Fortaleza classificado

Antes de enfrentar o Independiente, o Fortaleza tem pela frente compromissos contra Imperatriz/MA e Confiança/SE. O primeiro confronto será contra a equipe maranhense na segunda-feira (17), às 20 horas, no estádio Frei Epifânio.