Fortaleza perde para Independiente na estreia da Sul-Americana

Pela estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o Tricolor do Pici encarou o Independiente, no estádio Libertadores de América, na noite esta quinta-feira (13). Em jogo de ida válido pela 1ª fase da competição internacional, o Leão foi derrotado por 1 a 0, com gol do argentino Leandro Fernández, e precisa vencer por dois gols de diferença, no próximo dia 27, na Arena Castelão, para se classificar para a próxima etapa.

Mais de 4 mil tricolores presentes em Avellaneda acompanharam o confronto entre brasileiros e argentinos na competição sul-americana. Os cearenses esgotaram todos os 4.500 ingressos destinados aos visitantes e fizeram muito barulho na casa dos "hermanos", mas viram os donos da casa saíram com o resultado positivo ao seu favor.

O jogo

Atuando com a pressão de precisar dar resposta à sua torcida, os donos da casa balançaram as redes logo aos dois minutos. Silvio Romero recebeu na ponta direita, entrou na área e tocou na saída de Felipe Alves para fazer o primeiro do Independiente. No entanto, como estava em posição de impedimento, o atacante teve seu gol anulado.

Sem sentir o peso de estar atuando pela primeira vez fora do País em uma partida oficial, o Tricolor do Pici foi ganhando confiança e partiu para cima dos argentinos. Osvaldo, aos seis, mandou por cima do gol. David, aos 20, bateu em cima de Campanã e no rebote mandou para fora. Juninho, aos 22, cobrou escanteio tentando gol olímpico, mas o arqueiro argentino, bem posicionado, fez grande defesa impedido os brasileiros se saírem à frente do marcador.

Osvaldo foi o grande destaque do lado tricolor Foto: Juan Mabromata/AFP

Vendo que os atletas do tricolor estavam começando a sentir desgaste físico pelo número de vezes que subiu para atacar, os donos da casa aproveitaram para crescer na partida e chegaram duas vezes com perigo. Aos 35, Silvio Romero levantou na área para Benitez, que desviou na direção do gol. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora.

No fim da partida, Juan Quintero deu um tapa em Sánchez Miño e foi expulso. O lateral argentino, que iniciou a confusão, recebeu o segundo amarelo e também deixou a partida.

Lateral esquerdo Sanchez Mino também foi expulso junto a Juan Quintero. Meia Sonora passou a desempenhar sua função na defesa Foto: Juan Mabromata/AFP

Dando as cartas do jogo, assim voltaram os donos da casa. E, desta forma, não demorou muito para que pudessem fazer a festa dos rojos presentes no estádio. Em bola nas costas de Bruno Melo, Domingo Blanco faz jogada pela direita e chuta voltando para dentro da área. Caindo, Fernández bate no canto esquerdo de Felipe Alves e abre o marcador na Argentina.

Os rojos fizeram boa trama pela direita para abrir o marcador Foto: Juan Mabromata/AFP

Principal nome da partida, Osvaldo deu muito trabalho à defesa adversária. Saiu dos pés dele a chance mais clara de gol da disputa. O camisa 11 fez jogada pela esquerda, e bateu cruzado para dentro da área. Debaixo das traves, Romarinho chuta em cima do goleiro e perde a chance de deixar tudo igual no placar.

Com a derrota, o Fortaleza precisa vencer o Independiente por dois gols de diferença no duelo de volta para que possa se classificar para a fase seguinte. A partida acontece na quinta-feira (27), às 21h30, na Arena Castelão.