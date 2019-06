''Vaias não foram justas, jogamos bem'', diz Thiago Silva sobre empate

Até que a torcida baiana tentou apoiar a seleção brasileira na Arena Fonte Nova, na noite desta terça-feira (18), em Salvador. Mas o mau futebol acabou com a paciência do público, no empate sem gols com a Venezuela, pela fase de grupos da Copa América. Os aplausos e palavras de incentivos ouvidos até no intervalo, se transformaram em fortes vaias e gritos de "olé" quando os venezuelanos tocavam na bola na parte final do jogo.

> Tite critica pontaria do ataque e minimiza vaias da torcida após empate

A "conexão" com o torcedor baiano, desejada pelo "local" Daniel Alves sucumbiu à dificuldade da seleção em superar a bem fechada defesa venezuelana, por faltar criatividade e ousadia à equipe de Tite. A reação do torcedor baiano foi parecida à registrada no Morumbi na sexta-feira, no intervalo do jogo com a Bolívia. Os jogadores foram para o vestiário sob vaias. O clima melhorou no segundo tempo, com a seleção fez 3 a 0. Mas nesta terça o Brasil não soube chegar à vitória.

As vaias desta noite mexeram com os jogadores. O zagueiro Thiago Silva não concordou com as críticas. "Não são justas, porque a Venezuela pouco criou. Nossa equipe teve uma boa estrutura. Toda segunda bola foi nossa", disse. "Num todo, a equipe se comportou bem, mas quando não faz gol parece que está tudo errado."