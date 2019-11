Torcida do Flamengo lota Praia do Futuro para acompanhar final da Libertadores contra River Plate

Maior torcida do Ceará, segundo revelou uma pesquisa feita pelo Sistema Verdes Mares em parceria com o Instituto Opnus, flamenguistas lotam barraca da Praia de Iracema para acompanhar a decisão da Copa Libertadores. A disputa acontece no Monumental de Lima, no Peru, entre Flamengo e River Plate, da Argentina.

Após 38 anos, a equipe carioca está de volta à final da competição sul-americana. Para apoiar o time na busca pelo título da disputa, rubro-negros cearenses e demais moradores fortalezenses irão acompanhar a partida na Praia do Futuro. O time do Rio de Janeiro levantou a última taça do certame em 1981, quando time ninguém menos do que Zico como seu camisa 10. Já o River, é o atual campeão da Libetadores. No ano passado, a equipe argentina se sagrou campeã após vencer o arquirriral Bocas Juniors, no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Vendedor e torcedor do "Mengão", Francisco do Egito demonstra confiança grupo comandado pelo português Jorge Jesus para vencer o time argentino. "Três a zero, trêz a zero", Francisco. "Eu amo esse time, ele é minha vida".