Tik-taka tricolor: Fortaleza mostra os 20 passes trocados em gol contra o Avaí

O gol é o momento máximo do futebol. Além da bola na rede, a construção da jogada é o que eterniza o feito. Aproveitando a vitória sobre o Avaí por 2 a 0 no último sábado (13), o Fortaleza publicou um vídeo nas redes sociais destrinchando como foi o segundo tento, marcado por Wellington Paulista, de cabeça. O curioso é a quantidade de passes trocadas pela equipe até o atacante vencer o goleiro rival: 20.

No lance, também é possível ver a participação de 10 jogadores, desde um desarme do atacante André Luís no meio-campo até o gol de Wellington Paulista. Os zagueiros Quintero e Roger Carvalho, os laterais Gabriel Dias e Carlinhos, os volantes Juninho e Felipe, e os atacantes Romarinho e Kieza também participaram, sendo a única exceção a goleiro Felipe Alves.

Atuando no 4-2-4, uma das marcas do Fortaleza de Rogério Ceni é um time que explora bem o tik-taka, constante troca de passes com movimentação dos jogadores, de forma objetiva. Exigindo que os laterais se posicionem abertos no campo ofensivo e promovendo o recuo dos centroavantes ao círculo central, o time se apresenta compacto e sempre atacante com muitos jogadores.

A velocidade é a tônica dos contra-ataques, mas a construção da jogada é iniciada nos pés de Felipe Alves, que liga os zagueiros e, posteriormente, os volantes - em evolução sistêmica e organizada dos campos de jogo. Estrategista, Ceni aguarda a regularização do meia argentino Mariano Vázquez para ganhar mais uma variação tática: 4-3-3.

O próximo jogo do Fortaleza é domingo (21), às 16 horas, contra o Atlético/MG, no Independência. A partida á válida pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro.