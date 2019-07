Com dois de Wellington Paulista, Fortaleza vence Avaí por 2 a 0 na volta do Brasileirão

No retorno do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza bateu o Avaí neste sábado (13), por 2 a 0, na Arena Castelão. Wellington Paulista foi o autor dos gols, ambos originados de jogadas aéreas. Goleiro Felipe Alves foi destaque com boas defesas e contribuindo na construção de jogadas a partir do meio campo. Rogério Ceni precisou fazer duas substituições por lesão: André Luis e Osvaldo, que saiu ainda na primeira etapa. Com o resultado, o Tricolor sobe para a 10ª posição com 13 pontos.

O primeiro tempo começou com uma forte pressão do Avaí, subindo a marcação e dificultando a saída de bola tricolor. Logo aos 3 minutos, Felipe Alves fez grande defesa após chute de Brenner, destaque do Avaí. Em seguida, a equipe visitante conseguiu 5 escanteios seguidos, e deixou espaços para contra-ataques. Romarinho e André Luis aproveitaram essas chances, mas foram bloqueados quando chegaram próximos da área do Leão da Ilha. O time de Alberto Valentim atuou em um 4-4-2 com Douglas e Brenner, destaque da equipe, à frente. Porém, foram mal abastecidos pelo meio de campo formado por Julinho e Pedro Castro.

Osvaldo não aguentou e saiu no fim do primeiro tempo Foto: JL Rosa

Ceni também armou seu time em um 4-4-2, mas com uma pressão baixa. Aos 37 minutos, Wellington Paulista voltava muito para construir as jogadas, que também eram iniciadas na intermediária defensiva pelo goleiro Felipe Alves. O camisa 12 tricolor ficava na mesma linha dos zagueiros no meio de campo, e foi com ele que o lance do gol teve início. Juninho cruzou pela esquerda para Wellington Paulista cabecear forte na entrada da pequena área. Vladimir defendeu, mas no rebote, o camisa 9 garantiu a vantagem no placar aos 42 minutos.

Como de costume, Juninho foi quem mais tocou na bola pelo lado do Leão: 51 passes com 92% de aproveitamento, liderando o meio campo tricolor. Porém, o Avaí teve mais posse de bola: 60% contra 40% do Fortaleza. Por ter se defendido em grande parte do jogo, o Leão do Pici teve mais desarmes: 12/18 contra 9/15 do adversário. Nas finalizações, o Leão da Ilha teve uma a mais que o Tricolor cearense, embora o time da casa tenha acertado mais o gol: 6 contra 5.

Camisa 9 assume artilharia do Fortaleza, com 3 gols no Brasileirão Foto: JL Rosa

O Fortaleza visita o Atlético Mineiro no domingo (21), às 16h, no Independência. Já o Avaí recebe o Goiás no mesmo dia, às 19h. O time de Florianópolis ainda não venceu na competição.