Sorteio define confrontos das quartas de final da Copa do Brasil; confira

A Copa do Brasil volta à ativa logo após a Copa América, e os duelos das quartas de final foram conhecidos na tarde desta segunda-feira (10) em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Oito times ainda estão vivos na disputa do torneio.

O maior destaque do sorteio foi a definição do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro. O duelo já aconteceu em 2014 na final da competição, quando o Galo conquistou o seu primeiro e único título da Copa do Brasil. A Raposa é a atual bicampeã do torneio, e é também a maior vencedora, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018).

Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

Bahia* x Grêmio

Athletico-PR x Flamengo*

Atlético-MG* x Cruzeiro

Internacional* x Palmeiras

*: times que farão o segundo jogo em casa

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil vão acontecer a partir do dia 10 de julho. As partidas de volta estão previstas para o dia 17 de julho.