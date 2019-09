"Seria a 5ª ou 6ª opção pra bater", diz Tiago Alves sobre Leandro Carvalho em lance de bola parada

O gol olímpico de Leandro Carvalho no 2 a 2 contra o Corinthians nesta 18ª rodada do Brasileirão surpreendeu não só o adversário, mas os próprios companheiros de elenco do Ceará. O zagueiro Tiago Alves comentou nesta terça-feira que o camisa 82 não está entre as primeiras opções para bolas paradas e que o lance nos minutos finais em Itaquera mostrou o poder de decisão do atacante.

"Lógico que ele não queria fazer daquele jeito, mas foi bonito. A intenção dele foi de chutar pro gol sim. É um jogador decisivo pra gente. Confiamos muito. Bola parada não é a especialidade dele. Surpreendeu até a gente, porque ele seria a 5ª ou 6ª opção pra bater um escanteio", revelou Tiago.

Contra o Corinthians, o defensor de 35 anos fez seu 8º jogo como titular com a camisa alvinegra no Brasileiro, e o 4º pelo lado esquerdo da zaga. O posicionamento alterado é devido à lesão de Luiz Otávio, que deve passar 3 semanas sem atuar. Apesar da inversão de lado, Tiago afirma que o importante é estar dentro de campo.

"Me sinto confortável jogando. To procurando ajustar. Muda um pouco jogar pela esquerda, mas no RedBull eu jogava por lá. Cabe uma adaptação. Já é o 3º jogo que pude jogar. Quero voltar a atuar, independente do lado. Mas muda tudo. Meu pé predominante é o direito. Tento me adaptar o mais rápido possível. Vou continuar treinando pra, se precisar jogar do lado esquerdo, fazer um bom trabalho. Mas joguei mais tempo do lado direito. Contra o Corinthians, não inverti em momento algum. Apesar de tomar dois gols, tivemos uma posse de bola boa, fizemos eles andarem para trás. Conseguimos manter uma intensidade, uma marca nossa. Fomos premiados com o empate", disse o atleta.

Nesta 19ª rodada, fechando o 1º turno do Campeonato, o Ceará recebe o Botafogo no sábado (14), às 19h, no Castelão. Com 5 pontos separando os dois na classificação geral, Tiago Alves alerta sobre os perigos que o adversário direto do meio da tabela pode trazer.

"Contra o Botafogo, é mirar todas as forças pra fechar um 1º turno com vitória, que nos dá uma tranquilidade na tabela novamente. É um time que propõe muito, gosta de ficar com a bola, tem uma defesa experiente. Temos que nos impor, principalmente em nossos domínios ", comentou o jogador.