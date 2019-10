Santos terá 4 retornos contra o Ceará

Em duelo de alvinegros na Vila Belmiro na próxima quinta-feira (17), quando o Santos recebe o Ceará pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h15, o time da Baixada Santista terá quatro retornos em sua equipe. Além de Carlos Sanchez, que retorna de suspensão, o técnico argentino Jorge Sampaoli poderá contar com o paraguaio Derlis Gonzáles, o uruguaio Soteldo e o jovem lateral-esquerdo Felipe Jonatan. Os três estavam representando suas equipes nacionais em amistosos de data Fifa.

Contando com quatro retornos de Felipe Jonatan, Sanchez, Derlis Gonzáles e Soteldo, o treinador santista não contará com os atacantes Marinho e Uribe, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Atualmente na terceira posição da tabela com 48 pontos, o Peixe busca ultrassar o Palmeiras, em segundo com 50, e se aproximar do Flamengo, líder isolado com 58. Já o Vovô, em 16º com 26, tem como prioridade se manter cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Na 17ª colocação, o CSA-AL tem 25 pontos marcados até agora.

A equipe comandada por Adilson Batista pode terminar a rodada até mesmo na 14ª posição. Para isso, precisa vencer o Santos no litoral paulista e torcer para que Fortaleza não vença o Flamengo, na Arena Castelão, e o por uma derrota do Fluminense para o Athletico-PR, no Maracanã. Em caso de derrota ou empate, o Alvinegro de Porangabuçu torce para que o CSA seja derrotado, dentro de caso, pelo Atlético-MG.

Reencontro

O duelo entre Vovô e Peixe, na próxima quinta (17), será algo especial para dois atletas. Ex-Ceará, Felipe Jonatan e Everson, hoje defendendo o time da Vila Belmiro, irão enfrentar seu ex-clube, assim como aconteceu no primeiro turno da disputa nacional quando o time paulista venceu o Alvinegro de Porangabuçu, na Arena Castelão, por 1 a 0.

Everson chegou ao Ceará em 2015, vindo do Confiança-SE, e foi de suma importância na campanha de permanência na Série B do Brasileirão daquele ano. Foi dele, inclusive, duas grandes defesas na vitória por 1 a 0 sobre o Macaé, na Arena Castelão, que garantiu que o clube não fosse rebaixado para a terceira divisão nacional. Com a camisa do Vovô, foram 194 jogos oficiais e um gol marcado, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians. O goleiro também foi bicampeão Cearense (2017 e 2018), um dos principais nomes no acesso à Série A em 2017 e na equipe que garantiu a permanência na elite do futebol nacional no ano passado. Everson foi vendido ao Santos em janeiro deste ano.

Everson comemora gol de falta sobre o Corinthians, na Arena Castelão, no Brasileirão 2018. Foto: JL Rosa / SVM

Jovem de 21 anos, Felipe Jonatan se transferiu ao clube paulista em março deste ano. Pela equipe principal do Ceará, o lateral-esquerdo fez 24 jogos como titular, sendo 20 pela Série A do Brasileirão do ano passado. Sua estreia aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, quando precisou substituir João Lucas, que saiu do jogo lesionado.

Felipe Jonatan em ação pelo Ceará. Foto: JL Rosa / SVM

Santos e Ceará se encaram na próxima quinta-feira (17), na Vila Belmiro, às 19h15, pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão.