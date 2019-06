Em jogo equilibrado, Ceará perde para o Santos no Castelão

A torcida fez uma festa belíssima para receber o aniversariante Ceará, que completava 105 anos, mas o Vozão embora tenha jogado bem, saiu derrotado pelo Santos por 1 a 0 no Castelão pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vovô tem sequência de vitórias quebrada e cai para a 11ª colocação, com 9 pontos. Já o time santista, assumiu a liderança da Série A com 14 pontos. Na próxima rodada, no sábado, 8, às 19h30, o Vozão enfrenta o Bahia, no clássico nordestino, buscando uma reação na tabela.

Empolgado pela bela festa da torcida, com direito a dois mosaicos, o Ceará iniciou o jogo elétrico, com jogo de muita velocidade. Com o adversário aberto e ofensivo - com apenas um volante e laterais avançados - como é característica do técnico Jorge Sampaoli, o Ceará tinha espaço e quase fez o primeiro em bela finalização de Fernando Sobral, que Everson defendeu.

Em seguida, Samuel Xavier cruzou na área, e Bergson, na risca da pequena área, é interceptado por Everson.

Depois dos dois lances de perigo do Ceará, o Santos passou a sair mais para o jogo e ter a posse de bola. Mas o Vovô tinha uma marcação bem encaixada e não permitia infiltrações em sua defesa.

Já mais postado nos contra-ataques, o Ceará criou mais uma chance aos 31 minutos: João Lucas ganhou jogada na esquerda e cruzou para Bergson cabecear bonito, para outra defesa de Everson.

Na última chance do 1ºtempo, o Ceará quase marcou, em bela jogada de Thiago Galhardo. O meia do Vovô Thiago Galhardo driblou Victor Ferraz e Lucas Veríssimo e bateu cruzado, com a bola raspando à trave.

Assim, mesmo jogando melhor, criando chances de gol e não permitindo nenhuma oportunidade ao Santos, o Ceará não conseguiu sair vencedor após a 1ª etapa.

E com o time santista dominado, o técnico Sampaoli mudou o time, saindo Copete, entrando Felipe Jonatan, ex-Ceará.

E a mudança fez bem ao Santos, que abriu o placar no início do 2º tempo, logo aos 6 minutos: Felipe Jonatan deu passe paraSánchez que, com categoria, deu um belo cruzamento para Eduardo Sasha ganhar da defesa e empurrar para o gol: 1 a 0 para o Santos.

O gol santista surpreendeu o Ceará, pelo futebol jogado até então. E com a desvantagem no placar, o Vozão foi para cima e por pouco não sofreu o segundo em seguida, em mais uma finalização de Sasha.

O Vozão respondeu aos 16 minutos, em bela finalização de Thiago Galhardo. O meia pegou a sobra de saída errada de Everson, bateu por cobertura e a bola bateu caprichosamente no travessão.

O Ceará continuou em cima, e pediu pênalti após toque de mão de Aguilar dentro da área, mas após revisão do VAR, o gol o lance foi considerado involuntário.

Já com Ricardo Bueno, Mateus Gonçalves e Felipe Silva em campo, o Ceará foi para o tudo ou nada, deixando espaços para o Santos, que perdeu chances de ampliar com Victor Ferraz e Marinho.

No último lance do Ceará no jogo, aos 47 minutos, Bola foi alçada na área e Felipe Silva chutou para fora, para lamentação da torcida alvinegra, que fez uma bela festa para o clube de coração, mas que não saiu no Castelão com o resultado que queria.