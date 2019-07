Samuel Xavier quer usar pausa na Copa América para voltar em alto nível no Ceará

O Ceará está treinando em dois turnos no CT de Porangabuçu para voltar bem na Série A do Brasileiro, onde a equipe enfrenta o Fluminense no dia 15 de julho, às 20 horas, no Maracanã. O técnico Enderson Moreira trabalha para recuperar as peças do elenco e manter o nível dos destaques alvinegros no primeiro semestre, a exemplo do lateral-direito Samuel Xavier. Com 27 partidas na temporada e dois gols, o jogador quer ter regularidade após o encerramento da Copa América.

"Tenho bons números no ano e espero continuar assim. Com essa parada para Copa América nossa equipe vem trabalhando forte e eu quero dar continuidade nesses números e na temporada que está sendo boa para mim, mas principalmente quero ajudar o Ceará a chegar a uma boa posição no Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz e espero concluir 2019 da melhor forma”, declarou.

Além de alcançar as redes, Samuel Xavier é o vice-líder em assistências de laterais no Brasileirão, com dois passes precisos - Marcos Rocha, do Palmeiras, é o melhor no fundamento com três. O jogador acredita que os números são consequência das atividades na pré-temporada.

"Trabalhei muito forte na pré-temporada para colher os frutos durante esse 2019 e graças a Deus tenho colhido bons frutos numa temporada muito difícil como está sendo essa, mas muito feliz por estar podendo ajudar a equipe da melhor maneira possível”, explicou.

Na tabela, o Ceará é o 13º colocado, com 10 pontos. O Vovô soma três vitórias, um empate e cinco derrotas.