Samuel Xavier prega respeito ao São Paulo, mas avisa: "medo a gente não tem que ter de ninguém"

Voltando de suspensão, Samuel Xavier deu entrevista coletiva, na sede do Ceará, na tarde desta quarta-feira (14), e comentou sobre a partida diante do São Paulo, no próximo domingo (18), válido pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Segundo o atleta alvinegro, o Vovô deve respeitar a equipe paulista, mas não temer. O lateral também elogiou a partida de seu substituto Cristovam diante da Chapecoense, na última rodada.

"A gente tem um respeito pelo São Paulo, independente de quem esteja vestindo a camisa. Medo a gente não tem que ter de ninguém nem de nenhuma equipe", afirmou o lateral alvinegro.

Perguntado sobre sua avaliação em relação a Cristovam, seu substituto na goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense, na última rodada, na Arena Castelão, o camisa 22 rasgou elogios ao companheiro de equipe.

"Eu fiquei muito feliz de vê-lo atuando tão bem. Lembro que, em outras entrevistas minhas, perguntaram muito sobre ele e falei que vinha trabalhando bem e, quando tivesse oportunidade, iria aproveitar. A gente fica feliz de ver um companheiro nosso entrando no jogo e dando continuidade no trabalho que estava sendo bem feito. Dei os parabéns a ele, assim como o treinador. O torcedor viu que ele foi muito bem e isso é muito bom para o nosso elenco, deixar todo mundo bem preparado para poder aproveitar", disse.

Se reforçando para a disputa da primeira divisão nacional, o time contratou os laterais Daniel Alves, maior campeão da história do futebol mundial, e Juanfran, ex-Atlético de Madrid. Diferente do brasileiro, que teve o nome publicado no Banco de Dados da CBF, nesta quarta (14), o espanhol ainda aguarda o registro para que possa fazer sua estreia.

"A equipe do São Paulo é muito forte, vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, ganhou um clássico e, quando se ganha um clássico, você vai muito confiante para o próximo jogo, ainda mais com a estreia de um jogador como é o Daniel Alves", opinou. "É uma empolgação, mas a gente não está de olho nisso. Estamos bem concentrados, vindo de duas vitórias seguidas e queremos a terceira. Será um jogo difícil no Morumbi, mas temos condições de buscar os três pontos".

Confiante na postura apresentada pela equipe nos últimos jogos, Samuel acredita em um bom resultado na capital paulista. "Medo não temos, mas a gente tem um respeito com essa equipe. Vamos respeitar, mas vamos colocar nosso futebol em campo", finalizou.

No próximo domingo (18), o Ceará vai até a capital paulista enfrentar o São Paulo, no estádio Morumbi. A partida está marcada para iniciar às 16h, válida pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.