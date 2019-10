Saiba quem foi a 'referência do futebol nacional' que indicou Adilson ao Ceará; veja bastidores

"Eu liguei pra uma das pessoas mais relevantes hoje no futebol brasileiro pedindo uma opinião de treinador. Uma pessoa que há muitos anos é uma grande referência no futebol, que sempre está em grandes clubes trabalhando, e essa pessoa disse 'deixa eu pensar um pouco que no final da tarde te dou um nome'. Com uma hora, me ligou, não esperou o fim da tarde, e disse: o nome é o Adilson. Pode confiar. Não quero revelar o nome, embora seja uma pessoa que o Brasil inteiro conhece, mas ele só me deu um nome (de treinador): o dele (Adilson Batista)".

As palavras de Robinson de Castro, presidente do Ceará, na apresentação de Adilson Batista como treinador do clube, na última sexta-feira (4), revelam que o nome do técnico surgiu no radar do clube a partir de uma indicação forte no cenário nacional.

O Diário do Nordeste apurou com exclusividade que o nome em questão é o de Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Internacional, que teve peso determinante para a escolha do novo treinador do Alvinegro.

Rodrigo Caetano, que já passou por clubes como Grêmio, Vasco, Fluminense e Flamengo, é de fato um nome extremamente conhecido no meio do futebol. E é também uma das pessoas com que o presidente do Ceará cultiva bom relacionamento no meio. O mandatário do Vovô e o dirigente Colorado conversam comumente.

O nome de Adilson Batista foi sugerido pelo perfil que Robinson tinha em mente. "Perfil vibrante. Dos treinadores que eu queria trazer neste momento, era alguém vibrante. Na lista estava só ele? Claro que não. A gente faz uma lista, mas com perfil vibrante. Segundo, que conhece o que se passa lá dentro do campo, na hora da pressão. Eu queria alguém que conhecesse e que já passou por momentos que precisou ser grande lá dentro. E o terceiro, é o trabalho de campo. O perfil foi por conta dessas características", destacou o presidente na apresentação do treinador.

Boas referências e contato

A indicação ocorreu no início da tarde de quarta-feira, horas antes do anúncio oficial e já no dia seguinte à demissão de Enderson Moreira e após o nome de Lisca, que havia sido definido como o primeiro na lista do Vovô, ter sido descartado.

A partir dali, Robinson se debruçou sobre o nome de Adilson e passou a estudar o treinador, sua personalidade, suas ideias e conceitos. Começou também a ligar pra locais onde ele já trabalhou, para conversar com as pessoas que conviveram com Batista e colher informações. A maioria das referências foram positivas.

Uma delas, inclusive, do técnico Fábio Carille, do Corinthians. Em entrevista ao jornalista André Henning, o treinador corintiano já havia declarado que Adilson Batista é excelente.

"Melhor técnico de campo que eu vi...Treinamentos direcionados para a partida, com objetivo muito claro, com dinâmica. Trago muita coisa do Adilson até hoje nos meus trabalhos. De campo, como atleta e auxiliar, o melhor técnico que eu vi", destacou.

Após pegar referências, Robinson ligou pessoalmente para Adilson. Conversaram e o presidente o sabatinou, como revelou o próprio treinador.

"Foi uma entrevista, um questionário que eu tive que responder", brincou Adilson em sua apresentação.