Ronaldinho Gaúcho e irmão são detidos no Paraguai por apresentarem passaportes adulterados

O ex-jogador de futebol do Barcelona e seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto Assis foram detidos, na noite desta quarta-feira (4), sob acusação de ter entrado no país usando supostos passaportes falsos.

De acordo com o ministro do Interior, Euclides Acevedo, as autoridades locais cumpriram a lei e que chegaram até eles de que os irmãos estariam com passaportes adulterados. "Vamos fazer cumprir a lei. Temos a informação de que ele tem documentação adulterada", disse o ministro em entrevista à Rádio Ñandutí, do Paraguai.

Os investigadores entraram na suíte presidencial do Hotel Yacht y Golf Club, onde Ronaldinho estava hospedado, e encontraram dois passaportes adulterados. Um estava em nome do ex-jogador e o outro no do irmão.

Fiscales investigan documentos y pasaportes de jugador brasileño "Ronaldinho".Los agentes fiscales Federico Delfino, Alicia Sapriza y Marcelo Pecci encabezaron una investigación y realizaron un allanamiento conjuntamente con la Policía Nacional. https://t.co/xnouekhd4L pic.twitter.com/PX7HE6TMOA — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

Sob custódia e lançamento de livro

O homem identificado como Wilmondes Sousa Lira, que teria fornecido os passaportes falsos para Ronaldinho e Assis, está detido. Ronaldinho e o irmão estão sob custódia no hotel e irão depôr nesta quinta-feira, às 8h.

Ronaldinho chegou ao Paraguai nesta quarta-feira para o lançamento do seu livro "Gênio da vida" e participaria do lançamento de um programa social destinado a crianças organizado pela Fundação Fraternidade Angelical.