Romarinho vibra com renovação de contrato no Fortaleza: "vem coroar o trabalho"

Antes contestado pela torcida do Fortaleza, o atacante Romarinho conseguiu dar a volta por cima no clube e se firmou como opção no plantel tricolor. O desempenho na atual temporada até lhe rendeu uma extensão de contrato, agora válido até 31 de julho de 2022. Para o jogador, o novo vínculo chega para coroar o trabalho no Pici.

"Estou muito feliz. Isso só vem coroar o trabalho que venho fazendo. Todos sabem o que passei, mas hoje fui coroado com a renovação. Espero dar continuidade no meu trabalho aqui no Fortaleza e daqui para 2022, tudo vai dar certo. Vou conseguir realizar todos os sonhos que tenho na carreira", explicou.

Com 25 anos, Romarinho chegou ao Tricolor em agosto do ano passado, vindo de empréstimo do Globo/RN para a Série B. Aposta do então técnico Rogério Ceni no time titular, chegou a passar 27 jogos sem balançar as redes. O jejum e as críticas foram encerradas em 2019: já são 36 partidas e dois gols na conta. Participando dos títulos da Segundona, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, o atacante destacou que espera mais títulos no clube.

"Meus companheiros sempre me deram apoio quando precisei e estão todos felizes com a renovação, espero ajudá-los da melhor maneira possível e continuar colhendo os frutos que tenho no Fortaleza", finalizou.

O atacante deve entrar em campo no próximo domingo (15), quando o Fortaleza encara o Bahia, às 16 horas, na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro. Na tabela, a equipe é a 13ª colocada, com 21 pontos.