Atacante Romarinho renova contrato com o Fortaleza

Atacante tricolor, Romarinho assinou, na tarde desta terça-feira (10), a renovação de contrato com o Fortaleza. O novo vínculo com o Leão do Pici é válido até 31 de julho de 2022. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube.

O atleta chegou ao tricolor em agosto do ano passado por empréstimo do Globo - RN para a disputa da Série B do Brasileirão, onde esteve em campo em 14 jogos, mas não chegou a balançar as redes adversárias nenhuma vez. Na atual temporada, são 36 jogos e dois gols marcados. O primeiro na vitória sobre o Santa Cruz, pelo Nordestão, e segundo no empate por 1 a 1 com o Vasco, na Série A do Campeonato Brasileiro. Ambos diante da torcida leonina na Arena Castelão.

Romarinho foi um dos grandes destaques do Leão na consquista inédita no título de campeão da Copa do Nordeste.