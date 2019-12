Roda de capoeira fecha temporada do esporte no Ceará

É chegado o momento da última roda. Após um ano de atividades e competições, o fechamento da temporada cearense de Capoeira ocorre neste sábado (7), às 20 horas, na Praça MRV, do bairro Maraponga. A iniciativa é do Capoeira Mundi, um dos mais tradicionais grupos da modalidade no Estado.

A expectativa é que os principais mestres do esporte se reúnam para uma confraternização, além de um debate sobre o futuro da atividade, que é genuinamente brasileira. Na ocasião, quatro alunos do Grupo Mundi participarão de uma graduação, tradicionalmente denominada de batizado.

Vale ressaltar que o encontro é aberto ao público e surge também como forma de valorizar a capoeira. Percursor do esporte no Estado e com experiência fora do País, o mestre Dingo, que fundou o Capoeira Mundi, ressaltou que o evento é uma oportunidade de entender as diversas nuances da modalidade.

“Tem gente que entra no esporte para lutar, outros preferem por conta da musicalidade. Há alunos que querem praticar a capoeira para aperfeiçoar a concentração, então o encontro também discute essas motivações e metodologia de ensino. Esse é justamente o diferencial do mestre, que precisa compreender o objetivo de cada um dos seus alunos”, explicou.

A cerimônia de fechamento do calendário esportivo acontece tradicionalmente há seis anos. Dentre os participantes, o iniciativa recebe praticantes entre 6 e 50 anos.

Serviço

Evento: Roda final da capoeira cearense

Data: 07/12/19

Horário: 20 horas

Local: Praça MRV, da Maraponga

Mais informações: (85) 9 9971.9916