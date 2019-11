Richardson e Júnior Santos, ex-Ceará e Fortaleza, são campeões no Japão

Uma dupla nordestina que fez história do outro lado do mundo. No último sábado (16), o volante Richardson, ex-Ceará, e o atacante Júnior Santos, ex-Fortaleza, se sagraram campeões da 2ª divisão do Campeonato Japonês com o Kashiwa Reysol.

O título veio após um triunfo por 3 a 0 contra o Machida Zelvia no último sábado (16). A superioridade no placar é reflexo também da grande campanha, que trouxe o retorno à elie nacional com uma rodada de antecedência e números expressivos: 24 vitórias, nove empates e oito derrotas.

Sob o comando do técnico Nelsinho Batista, o clube somou 81 pontos em 41 jogos, além de ter o melhor ataque, 72 gols, e a melhor defesa, sendo vazada 32 vezes. Foi o 2º título da equipe na J-League, rememorando a temporada de 2010.

Destaques

A participação dos brasileiros é um dos diferenciais do Kashiwa. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, o volante Richardson foi titular em 34 partidas e teve participação decisiva na competição após deixar o Ceará, clube que defendeu por três temporadas e se tornou ídolo.

O cenário é similar ao do baiano Júnior Santos, de Conceição do Jacuípe. Sem categoria de base, o atleta foi comprado pelo Fortaleza em janeiro e logo se transferiu ao exterior. Chegou ao time japonês com a temporada em andamento e pôde contribuir com cinco gols na reta final.

O time asiático também conta com mais três jogadores brasileiros: os atacantes Mateus Sávio (CSA), Gabriel (Sport) e Cristiano. O último tem carreira no mercado do Japão e chegou ao Reysol transferido do Kofu, que disputa a mesma competição.

Receita aos cearenses

Apesar de longe, Richardson e Júnior Santos ainda podem render milhões para Ceará e Fortaleza, respectivamente. O volante foi negociado pelo Vovô por R$ 5 milhões em transferência que envolveu 80% dos direitos do atleta. Desta forma, o Alvinegro de Porangabuçu manteve percentual de 20% e pode lucrar em uma venda futura.

O índice é o mesmo que o Fortaleza detém de Júnior Santos. Nesse caso, no entanto, o Leão lucrou R$ 2 milhões com a venda, que encerrou um contrato de três anos que o time tricolor tinha com o camisa 9. Em passagem que durou cinco meses, o atacante fez 10 gols em 27 partidas.