Ricardinho nega favoritismo do Ceará para Clássico-Rei: 'Estamos invictos, mas isso não ganha jogo'

Um dos principais jogadores do elenco do Ceará, o volante Ricardinho negou que sua equipe tenha vantagem no duelo com o Fortaleza, no domingo (10), pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. Para o camisa 8, a invencibilidade nas competições que disputa - Estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste - não fará o Vovô vencer o primeiro Clássico-Rei do ano.

"Estamos invictos nas competições que estamos disputando, mas isso não ganha jogo", disse o volante. "Precisamos entender a importância desse jogo: é uma decisão".

Experiente, Ricardinho afirmou que a atenção é muito importante em um clássico. "Você tem que está com 150, 200% em campo, porque qualquer vacilo pode resultar em gol a favor ou contra".

O atleta também comentou sobre o clima que o jogo cria na cidade, já que os clubes são donos das duas maiores torcidas do Estado.

"Clássico é um jogo diferencido. O Estado fica parado para torcer, as torcidas se mobilizam. Você tem de estar no seu melhor de concentração, performance, entrega, é muito coração", finalizou.

Fortaleza e Ceará se enfrentam às 16h, do domingo (16), na Arena Castelão, pela 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.