Regularizado, Wellington Paulista pode estrear no Clássico-Rei

Recém-contratado, Wellington Paulista foi regularizado junto a CBF e pode já fazer sua estreia pelo Fortaleza neste domingo (10), contra o Ceará pela 6ª rodada do segundo turno do Campeonato Cearense. O confronto será o primeiro Clássico-Rei do ano.

Experiente, o atacante de 35 anos chega com a missão de ser referência no ataque da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.

"O Ceni é competitivo e eu também sou. Espero que a gente consiga fazer um bom ano aqui no Fortaleza e que venham conquistas e gols", disse o atleta.

Wellington estava na Chapecoense, onde marcou 30 gols em 117 jogos, e tem contrato de dois anos com o Leão.