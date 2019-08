Rally dos Sertões chega ao 3º dia com mudanças na liderança no caminho até Goiás

No 3º dia de Rally dos Sertões, os pilotos partiram de Mato Grosso para Goiás. Em Barra das Garças, antes mesmo do nascer do sol, o comboio já estava na estrada para percorrer os 764,82km. No caminho, os competidores enfrentaram depressõesde poças secas, pontes e percursos de terra. Tudo isso em meio a piçarra, areia, cascalho e muita terra, em uma prova desgastante devido a alta quilometragem.

Nos carros, a vitória foi de Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio, mas os tricampeões Christian Baumgart e Beco Andreotti mantém-se em 1º na geral, com os pentacampeões Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, na cola. Nas motos, a equipe Honda ficou com os três primeiros lugares, tendo Tunico Maciel, Gregório Caselani e Jean Azevedo no pódio, respectivamente. Nos quadris, Wescley Dutra ganhou uma posição na geral e assume a vice-liderança, mas segue a pelo menos 1h15min do líder, Marcelo Medeiros.

Nos UTV’s, para cada dia de competição, um novo líder à frente do pelotão. Na etapa, Deni Nascimento e Idalli Bossi assumiram a liderança geral. Enquanto isso, Riamburgo Ximenes e Flávio França, que chegaram ao Sertões na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, estão tentando se recuperar depois do acidente na 2ª etapa. "O rally tem variáveis constantes e isso acontecerá até cruzarmos a linha de chegada, meu objetivo continua o mesmo: vencer. Ainda que diante de uma situação desfavorável, sigo focado porque tudo é possível numa prova como essa”, declarou Riamburgo.

A boa surpresa é George Ximenes, que mantendo-se fiel a uma estreia nos UTV's e assumiu a liderança da categoria. “Estou competindo contra os melhores pilotos do Brasil, que há anos dedicam-se a apurar e desenvolver seus veículos. Eles conhecem muito bem os limites. Já eu, cheguei aqui com apenas 400kms de experiência em um UTV novo e sobre o qual aprendo mais todos os dias. Liderar a categoria já é um resultado excelente. Ando forte, mas consciente porque isso é só o começo”, afirma ele.

E o que vem pela frente?

Nesta quarta-feira (28), o Rally dos Sertões deixa Goiás e vai para Tocantins, com pernoite em Porto Nacional. A organização informou que a prova terá cascalho e piçarras. O percurso inclui estradas de fazendas, com trechos mais estreitos. Serão 570km totais, 275 deles de cronometro aberto.