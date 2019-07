Raimundo Vagner exalta Floresta após empate com Jacuipense: "Estamos de parabéns"

O Floresta está a um jogo de conseguir o acesso à Série C do Brasileiro. Jogando contra o Jacuipense/BA no estádio Presidente Vargas (PV), nesta segunda-feira (15), o Verdão saiu perdendo, mas virou o marcador e cedeu o empate no final: 2 a 2. Para o técnico Raimundo Vagner, o jogo de ida das quartas de final da 4ª divisão mostrou a força do plantel alviverde em casa e apresentou credenciais para a equipe conquistar a classificação na Bahia, domingo (21), às 15 horas, na volta.

"A nossa proposta de jogo é muito boa em casa. Não perdemos e criamos bastante. O goleiro foi o melhor jogador deles, com duas defesas. Estamos de parabéns, a classificação está em aberto com tudo que a gente mostrou. Vamos buscar mais uma vitória e voltar com a classificação", explicou.

Pelo time da Vila Manoel Sátiro, o grande nome foi o zagueiro Alisson. Atuando com a camisa 11, o defensor marcou o gol de empate no segundo tempo e chegou ao 4ª na competição. O atleta afirmou que o mando de campo do time baiano não é uma vantagem sobre o Floresta.

"Tem 90 minutos, o jogo está aberto e vamos buscar a classificação. Nosso maior incentivador é a família, isso que é o mais importante. Dentro de campo nos concentramos para fazer nosso trabalho", explicou.

Para o duelo de volta, o Verdão não conta com o volante Marconi e o zagueiro Regineldo, ambos suspensos pelo 3ª cartão amarelo. Em caso de novo empate, a decisão é nos pênaltis - uma vitória simples garante o time cearense na Série C.