Rádio mineira coloca Edinho fora dos planos do Atlético-MG e Fortaleza monitora possível retorno

Nesta sexta-feira (8), a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, divulgou lista de seis atletas do Atlético-MG que não realizarão os testes de Covid-19 com o restante do elenco, na próxima segunda-feira (11). Estes jogadores estão fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Um deles é o atacante Edinho, que pode, assim, ter o retorno ao Fortaleza facilitado.

Antes mesmo da chegada de Jorge Sampaoli, Edinho atuou pouco nesta temporada. Nos cinco jogos que realizou, não marcou nenhum gol. Com o técnico argentino, o cearense de 25 anos acabou perdendo ainda mais espaço no Galo.

No momento, o Fortaleza monitora a situação do jogador, mas trabalha com cautela sobre as possibilidades de contratações, tendo em vista que procura, acima de tudo, manter a estabilidade financeira meio a crise.

Porém, o Diário do Nordeste apurou que, nos bastidores, há conversas para que o retorno de Edinho possa acontecer quando a situação do futebol for normalizada.

O Fortaleza não esconde que tem intenção de contratar Edinho. Em entrevista recente, o presidente Marcelo Paz falou do interesse em trazer novamente o jogador, revelado nas categorias de base do clube.

"O Edinho nós temos interesse, mas ele é jogador do Atlético e temos que respeitar isso. Ele está lá, tem o salário dele lá, e isso envolve negociação entre os clubes. Quem sabe, quando a coisa acalmar, ele não possa vir", disse o dirigente, em live realizada na TV Leão, no início de abril.