Presidentes de Ceará e Fortaleza convidam torcida para o estádio e pedem #paznofutebol

Há um consenso entre todos que fazem o futebol cearense que o ano de 2019 é especial para o cenário local. Com o centenário do Clássico-Rei e com ambos os times na Série A do Brasileiro, a expectiva por este primeiro jogo, que acontece neste domingo (10), às 16h, no Castelão, é grande.

É grande também o apêlo por paz entre as torcidas neste primeiros de muitos confrontos que acontecerão em 2019. Com este objetivo, o Sistema Verdes Mares lançou campanha #paznofutebol, convidando todos a prestarem mensagens de apoio à causa. Torcedores de todo o Estado participam de ação que dará uma camisa para a foto-legenda mais criativa (saiba como participar).

E os times não ficaram de fora. Os presidentes do Ceará, Robinson de Castro, e do Fortaleza, Marcelo Paz, enviaram suas mensagens para as torcidas. Da mesma forma, o ex-presidente do Tricolor, Eduardo Girão, e atletas dos times.

Confira os depoimentos:



