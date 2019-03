Clássico-Rei: torcedores promovem a #paznofutebol; veja fotos e saiba como participar

A campanha do Sistema Verdes Mares para promover a paz entre as torcidas no Clássico-Rei já registrou várias participações em menos de 24 horas, demonstrando que há muita tolerância e bom convívio entre torcedores de Ceará e Fortaleza.

Além de registrarem suas mensagens de paz, os torcedores também concorrem a camisa de Vovô e Leão, que será dada para foto-legenda mais criativa. Veja como participar

Veja algumas fotos enviadas:

"Paz no Clássico-Rei ❤ Que a paz prevaleça no Clássico- Rei"

"Somos casados a 14 anos eu sou Ceará e ele Fortaleza, pra minha felicidade nós temos 2 filhos e os dois torcem pro Ceará. Luiz e Elizângela"

"Eu sou Isabelly Freire torcedora do Ceará com minha irmã Bruna Sthefany torcedora do Fortaleza"

"Amizade acima da Rivalidade"

"Erika Vaneska Oliveira e Tancredo Freitas. Somos noivos. Em um jogo a melhor estratégia é fazer seu rival apaixonar-se por você todos os dias. Amor e paz sempre!🖤❤💙"

"Somos amigos de infância. Já compartilhamos inúmeros momentos juntos de clássicos rei. Só nunca tivemos a oportunidade de assistir a um juntos no estádio por conta da violência. Mas um dia ainda acredito que iremos poder ver jogos como na Europa, um do lado do outro sem medo. Bora meu leão. Marden Régis o meu amigo que torce Ceará. Eu me chamo Matheus Levy."

"Giovanna & Júnior. Boa tarde! Entrando no clima do Clássico-Rei eu e meu marido nos conhecemos em 2015. Num dia não tão bom para o rival mas ótimo pro Vozão. Torcer por times opostos não nos impediu de conviver e casar alguns anos depois. Temos orgulho dos nossos times de coração. Que tenhamos um ótimo clássico. Que vença o melhor #PazNoFutebol. Por aqui ninguém briga no clássico! Eu e papai!"

"Moyane e Moisés 😊"

"Carnaval do Rio de Janeiro. Fomos fantasiadas assim. Queremos participar da campanha. Camila Damasceno (Fortaleza) e Munique Loiola (Ceará)"

"Rivalidade apenas dentro do campo, paz sempre, afinal o esporte é para trazer entretenimento. Osório filho e Wanderson Martins"

"Amor de mãe e filho!🇱🇺🖤 Marciana e Pedro"

"A PAZ nos estádios ainda é a forma mais LINDA de ganhar o jogo! Naiana Aragão e Micaele Sales"

"Elis e Luiz"

"#paznofutebol #eleéfortalezamasémeuamigo. Rivalidade só em campo , respeito acima de tudo 🤞 Leonardo e Júllio Cesar"

"Violência e futebol é uma combinação nada perfeita, quando se tem amor ao time, saber perder é essencial na vida.

Os únicos meios de se combater a violência são a inteligência, união, diálogo e ação tendo em vista um único propósito, A PAZ! #paznofutebol

@junioramorim30 @demetriusamorim"

"No Clássico Rei, Sua Magestade é a Paz! O meu é Alexandre de Souza(tricolor). O meu amigo alvinegro é o Ney Cavalcante bezerra"

"Reza a lenda que a beleza está nos olhos de quem a vê. Então me veio em mente a imagem de um casal que está junto há alguns anos. E mesmo que um não consiga entender as preferências do outro, por serem, em sua maioria, tão contrárias ás suas, eles nem sequer cogitam a possibilidade de separação. Não porque eles já se conheceram assim e o outro que se vire. Mas porque, dentro dessas tais - e ás vezes tão gritantes - diferenças, existe o ponto em comum, que os une: A escolha por ficar. Carol e Ronaldo"

"#paznofutebol. Foto minha com meu namorado. Que vença o Leão 😂😂😂. Quando se trata de futebol…a coisa mais importante sobre o futebol…é que não é apenas futebol. O importante é saber torcer junto, e respeitar o seu parceiro. Lorena e Roberto Carlos"

"Vamos torcer para a paz nos estádios, independente de time, vá para se alegrar e torcer pelo seu time. Paullo e Vinicius"

"Minha metade é tricolor! ❤ #paznofutebol #paznoclássicorei #fortalezaeceará á seguindo os instagrans 😘 Joyceanne e Hyan ❤"

"Nilton, Nadson, Nudson, Felipe, Rone, Matheus, Pedro, Fredson, Paulo. Encontro dos amigos do condomínio Lago Azul no Barroso"

"Muitos clássicos vão passar mas.. nossa amizade na vitória ou na derrota se eternizarar e com os clássicos da paz a festa cada vez vai ser espetacular Rômulo Fortaleza e Saulo Ceará juntos sempre a comemorar #Paz nos estádios Deus vai abençoar. Bairro Pici"

"#paznofutebol Nossa família é “Trico-Negra”."

"Amigos para sempre!!!! Juntos e misturados!!!!"

"Vi o post de vcs pra ganhar blusa. Aí é meu esposo e meu pai . Cada um é fanático pelo time que torce 😍😍"

"Campanha “Paz nos estádios”. Palpite placar: Marcia: Ceará 2 x 2 Fortaleza .

Eduardo : Fortaleza 1 x 0 .

Maria Eduarda (5 anos) : Fortaleza vai ganhar! rs"

"Somos todos filhos de Deus paz nos estádios 🙌🙌🙌👏💚💚💚 BUDÉ e Assis"

"Jefferson e Jordana ( pai e filha )"

"Para construirmos a verdadeira paz e união entre as pessoas, entre equipes e entre os times de futebol é necessário bem mais que escolha ou vontade; é preciso sabedoria e dinamismo para encarar a maravilha da vida que é viver, torcer, se emocionar, vibrar, se destacar, tendo a certeza que juntos sempre seremos mais fortes.

Que viva o futebol, que viva cada emoção! #ceara #fortaleza #paznofutebol. Ramon Arrais e Alfredo Serejo"

"Meu nome é Savio Pessoa. Irmãos e rivais. Mas aí, na boa vocês veem alguma diferença ? Eu não.#paznofutebol. Sou eu e minha irmã Mara Lívia"