Presidente do Ceará e Edson Cariús negam negociação

Após repercurssão de uma entrevista à imprensa de Valmir Araújo, presidente do Ferroviário, dizendo que Edson Cariús estaria perto de defender o Ceará para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Robinson de Castro, dirigente do Vovô, e o atacante negaram que há negociação. O camisa 9 coral chamou a atitude do diretor de seu clube de "ato de pura infelicidade".

"Em um ato de pura infelicidade, afirmou que já era certa a minha ida para o rival alvinegro", publico Cariús em sua página oficial. "Gostaria de deixar bem claro que nada disso é verdade! Sou atleta do Ferroviário e todos os dias dou o meu melhor para honrar as cores do clube. Não houve nenhuma conversa e muito menos acerto com o Ceará".

Na última quinta-feira (14), em uma entrevista à imprensa local, Valmir Araújo falou sobre a procura de clubes pelo atacante.

"Ele tem sido procurado para sair do Ferroviário. (O Cariús) almeja até jogar num time da Série A e o Ceará está mais próximo dele. Se for por mim, e eu acho que eu vou influenciar muito nisso, efetivamente ele pode ir para o Ceará", disse o presidente coral.

Além de Cariús, Robinson de Castro, presidente do Ceará, também negou o acerto com o camisa 9 do Tubarão da Barra. "Não existe negociação".

O artilheiro coral já foi elogiado por Lisca em diversas oportunidades. Na última quarta-feira (13), o treinador alvinegro comentou sobre um possível acerto para o futuro. "Cariús é um grande finalizador, mas esse assunto fica para depois. É nosso adversário agora na próxima quarta-feira (20). Deixa ele fazer seu trabalho, nós temos os nossos centroavantes. Depois uma negociação pode acontecer".

Na equipe coral desde o ano passado, Edson Cariús tem chamado atenção de vários clubes brasileiros pelo seu "faro" de gol. Em 2018, o atacante marcou 16 gols em 24 jogos e terminou o ano sendo um dos principais artilheiros do Brasil, além de ajudar no acesso à Série C e no título de campeão da Série D do Brasileirão.

Na atual temporada, já são 12 gols em 14 partidas sendo dois marcados no empate por 2 a 2 com o Corinthians, na primeira fase da Copa do Brasil. No Estadual, o jogador é o goleador máximo com 10 tentos.

O atacante estará em campo na próxima quarta-feira (20), quando Ferroviário e Ceará se enfrentam pela 7ª e última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A equipe coral precisa vencer para se classificar para as semifinais da competição. Um empate também pode ajudar o clube da Barra a passar de fase, mas precisa contar com derrota ou empate de Fortaleza e Horizonte e derrota do Atlético/CE.