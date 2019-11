Perfil do Cruzeiro curte comentário de crítica a Thiago Neves: "Ele não é digno"

O twitter oficial do Cruzeiro curtiu o comentário de um jornalista fazendo duras críticas ao jogador Thiago Neves. Camisa 10 do clube mineiro, o meia foi autor do pênalti perdido na derrota por 1 a 0 para o CSA-AL, no Mineirão, na última quinta-feira (28).

"Thiago Neves é o símbolo, em campo, desse Cruzeiro vergonhoso. Deveria ter a dignidade de pdir, na noite de hoje (quinta), a rescisão do contrato. E jamais voltar a vestir a camisa do clube. Ele não é digno disso. E deveria seguir acompanhado do vexatório presidente. Destruíram o clube", criticou o jornalista mineiro. Pouco tempo depois, quando o assunto tomou grandes proporções, a curtida na postagem foi retirada.

Camisa 10 do Cruzeiro, Thiago Neves está no clube desde 2017. Na última quinta-feira (28), o meia desperdiçou uma cobrança de pênalti, já no segundo tempo, quando os mineiros estavam perdendo por 1 a para o CSA, no Mineirão.

Em meio às crises financeira e política, vazou um áudio do atleta cobrando pagamento de salários atrasados a Zezé Perrella, gestor de futebol do clube.

O Cruzeiro é o 17º colocado da Série A com 36. Na 16º posição, o Ceará tem 37. As duas equipes brigam diretamente para escapar do rebaixamento à Série B do Brasileirão.