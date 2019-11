Em áudio vazado, Thiago Neves cobra salários atrasados do Cruzeiro antes de jogo contra o CSA

Um dos grandes clubes do futebol brasileiro, o Cruzeiro vive em meio à crise. Com salários atrasados e diretores sendo processados por lavagem de dinheiro e corrupção, o clube luta para não ser rebaixado para à Série B do Brasileirão. Em um áudio vazado, Thiago Neves cobrava ao presidente do Conselho Deliberativo e gestor de futebol do clube mineiro, Zezé Perrella, para que parte dos vencimentos dos atletas fosse pago antes do duelo contra o CSA-AL, na última quinta-feira (28), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Fala, Zezé. Bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui, sei que está difícil para vocês arrumarem recursos, sei que estão correndo atrás, mas estou falando por mim, não falei com ninguém do time, tá? Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo de quinta-feira (contra o CSA). Porque aí não precisa nem ter bicho para ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente. Acertar o salário e aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque é obrigação da gente ganhar esse jogo, tá louco. Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira tentar acertar esses 60% que está atrasado do salário”, disse o meia através de áudio.

A cobrança do camisa 10 do time celestre é em relação ao mês de setembro, no qual foi quitado somente 40% dos salários dos atletas. Os vencimentos de outubro seguem em aberto, assim como de novembro que, até o momento, ainda não foram pagos.





No campo, o Cruzeiro perdeu, no Mineirão, por 1 a 0 com gol do zagueiro Alan Costa. No segundo tempo, o time mineiro teve a oportunidade de empatar de pênalti, mas Thiago Neves errou a cobrança e acabou batendo para fora.

O Cruzeiro é adversário direto do Ceará na luta contra o rebaixamento. Na tabela, o Vovô ocupa a 16ª posição com 36 pontos, um a mais que os mineiros que são os primeiros dentro do Z4. Com de derrota para os alagoanos, as chances de rebaixamento do celeste aumentaram para 75%. O Alvinegro de Porangabuçu tem 25%. Faltam apenas três rodadas para o fim da disputa.

Nesta sexta-feira (29), o Cruzeiro deve anunciar a saída do técnico Abel Braga. Adilson Batista, demitido do Ceará na madrugada da última quinta-feira (28), é o nome mais cotado para assumir o cargo.