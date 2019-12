"Pedimos desculpas ao torcedor", diz Adilson Batista após derrota do Cruzeiro

Recém-chegado ao Cruzeiro, clube pelo qual já passou, o técnico Adilson Batista lamentou a derrota sofrida contra o Vasco nesta segunda-feira (2), por 1 a 0 em São Januário. O treinador chegou faltando somente 3 rodadas para o fim do Brasileirão na tentativa de salvar a Raposa, primeira na zona de rebaixamento, com 36 pontos na tabela.

"Não dá pra ficar lamentando. Pedimos desculpas ao torcedor. Vi um 2º tempo que me dá esperança. Precisamos reagir o mais rápido possível. Cheguei ontem (domingo). Depende da gente ainda", falou Adilson na coletiva depois da derrota.

O momento no Cruzeiro é crítico. A cada rodada, o time mineiro vê as chances de cair para a Série B pela 1ª vez aumentarem. Adilson comentou que, independente da situação no elenco, quer compromisso de todos no clube para evitar que o pior aconteça.

"O atleta tem que ser profissional. Cobrei deles: quero respeito e carinho pela instituição Cruzeiro. É um processo que precisa melhorar, questão de educação, cultura, profissionalismo por parte de todos", disse o comandante.

Adilson estava no Ceará até a 35ª rodada, quando caiu depois de perder por 4 a 1 para o Flamengo. Horas depois, foi anunciado no Cruzeiro, onde espera ajudar a equipe a escapar da queda.

"Tenho muito carinho pelo clube. Quando me ligaram, falei com o Abel e depois aceitei o convite. Vim pra ajudar. Tenho experiência. Vi um bom jogo nosso, uma evolução", disse o técnico.

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio às 19h15 desta quinta-feira (5), na Arena Grêmio, pela penúltima rodada da Série A. Antes, torce para a derrota do Alvinegro cearense, adversário direto na luta contra o Z-4, que encara o Corinthians amanhã (4), às 19h30, em casa.