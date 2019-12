Vasco vence o Cruzeiro e mantém Ceará fora do Z4

Em partida que fechou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Cruzeiro, no estádio São Januário, na noite desta segunda-feira (2). Guarin marcou para os donos da casa aos nove minutos da primeira etapa e deu a vitória aos cariocas, que agora ocupa a 12ª posição da tabela com 47 pontos.

O resultado ajuda ao Ceará que segue fora da zona do rebaixamento, na 16º posição, com 38 pontos enquanto o Cruzeiro, com 36, continua sendo o primeiro dentro do Z4. Faltando dois jogos para o fim do campeonato, o Vovô pode garantir sua permanência na elite do brasileiro com uma vitória sobre o Corinthians, na próxima quarta-feira (4), na Arena Castelão. Isso desde que o Cruzeiro não vença o Grêmio na próxima rodada. Ingressos para a partida entre Ceará e Timão, na Arena Castelão, já estão sendo vendidos e com preços promocionais a partir de R$ 5 a meia entrada.

O jogo

Em primeiro tempo com poucas defesas dos goleiros, o Vasco deixou o gramado do ão Januário vencendo por 1 a 0. O gol vascaíno aconteceu após arrancada de Henrique, que passou para o colombiano Guarin abrir o marcador aos nove minutos. Aos 25, o time cruz-maltino chegou a ter um pênalti marcado por lance entre Cacá, zagueiro da Raposa, e Marrony, atacante do time carioca, mas foi anulado após chegacam do árbitro Wilton Sampaio no árbitro de vídeo.

A única chance dos visitantes aconteceu com o relógio marcando 34 minutos. Ariel Cabral bateu cruzado de fora, Joel se jogou no lance, mas não conseguiu tocar na bola que foi embora pela linha de fundo.

Com as entradas de Fred e Marquinhos Gabriel nas vagas de Joel e Ederson, o Cruzeiro até tentou buscar o gol do empate, mas parou nos erros de seus atletas e na forte marcação do Vasco.

Com o resultado, o Vasco subiu para a 12ª posição com 47 pontos enquanto o Cruzeiro, com 36, segue sendo o primeiro dentro da zona de rebaixamento e ficando com dois a menos que o Ceará, em 16º.