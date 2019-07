Para não dividir torcida, Basquete Cearense não vai se vincular a Vovô ou Leão, diz presidente

O Basquete Cearense anunciou nesta quinta-feira (11) a continuação da parceria com o Governo do Estado para patrocínio da equipe. O secretário de Esporte, Rogério Pinheiro, espera um desempenho melhor do que na última temporada, onde o time parou nas quartas de final contra o Mogi das Cruzes após eliminar o então campeão Paulistano.

"Com orientação do governador Camilo Santana, estamos apoiando diretamente essa iniciativa. Um parceiro que vai além do time profissional. Contamos com projetos sociais também, em vilas de esporte e de lazer para levar o basquete em camadas da população mais desfavorecidas. Uma paixão que cada vez mais cresce no estado. Tivemos o recorde de público em todo o NBB. Vamos manter essa média e exaltar o estado do Ceará nessa liga, como sempre foi feito. Expectativa de um ano ainda melhor", disse o secretário.

O presidente do Carcará, Thalis Braga conta que entrou em contato com Ceará e com Fortaleza para uma possível parceria, mas as negociações não continuaram. O dirigente aposta em melhorias no plano de sócio-torcedor do Basquete Cearense para atrair mais público.

"Chegamos a conversar com ambas as equipes. Foram conversas embrionárias. Eles queriam entender como era o projeto. Hoje a nossa ideia é manter a equipe como basquete cearense. Não queremos dividir os torcedores pelas rivalidades. Uma das minhas maiores prioridades é melhorar o sócio torcedor. Todo cearense é um potencial apoiador do projeto. Estamos revendo preços e modos de abordagens", falou Thalis.

Um dos destaques da equipe na última temporada, o ala-pivô Sualisson analisou as perspectivas para o novo ano a partir do desempenho do Carcará no NBB 18/19.

"O Basquete Cearense vem pra ficar entre os 8 primeiros. A cada ano estamos evoluindo. Diante do Mogi foi um sentimento de superação. Não foi um ano fácil, pouco investimento. Muitos não esperavam. Técnico novo, time mudou muita gente", contou o atleta.

Secretário de Esporte e o Presidente do Carcará destacam a parceria entre o Estado e o clube no sucesso do time Foto: Helene Santos

Sem nenhuma contratação anunciada até o momento, o ala-pivô aposta no grupo sub-20 para somar no elenco.

"Agora é investir na próxima temporada, ver quem tá pra chegar. Essa equipe sub-20 deve ser bem aproveitada. Esse ano eles devem ter mais oportunidades. Só eu e Felipe fechamos pra próxima temporada por enquanto. Espero que outros fiquem pra manter uma base na equipe", disse Sualisson.

Thalis afirma que ainda estão estudando o mercado e que ainda há tempo para contratar.

"Vamos começar as negociações agora. Não são todas as equipes com elenco fechado. Estamos dentro do timing pra fazer as contratações", falou o presidente.

Único time de basquete nordestino na temporada passada, o Carcará terá a companhia do Unifacisa, da Paraíba, que subiu para a elite nacional.