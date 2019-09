Osvaldo, do Fortaleza, é o jogador com mais minutos após sair da reserva na Série A

Elemento surpresa, 12º jogador, reserva de luxo ou coringa. Muitas são as expressões utilizadas para aquele atleta que deixa o banco para mudar o cenário de uma partida de futebol. Nesse cenário, Osvaldo, do Fortaleza, foi quem mais vezes entrou em campo no decorrer de um jogo na Série A do Brasileiro de 2019. Segundo levantamento do Espião Estatístico, do GloboEsporte.com, o atleta atuou por 4 horas e 51 minutos, totalizando nove momentos em que foi opção em uma substituição.

O Top-5 dos jogadores com mais minutos vindos do banco de reserva é completado por: David (Cruzeiro), Igor Gomes (São Paulo), Marlone (Goiás) e Geuvânio (Atlético-MG). Da lista de relacionados do Fortaleza, Osvaldo só ficou fora em duas das 19 partidas. Participou do jogo em 16, sendo titular em apenas seis, sem nunca ter ficado os 90 minutos.

Utilizado no plantel principal desde o início da partida por Rogério Ceni, veio ganhar oportunidade de sair jogando sob o comando de Zé Ricardo apenas no último domingo (15). Contra o Bahia, deu a assistência para o gol de Felipe Pires no empate em 1 a 1. O curioso é que sempre foi ao menos opção do novo comandante, que o acionou em todas as cinco partidas que dirigiu - Internacional, Santos, Goiás e Fluminense.

Com o Leão sem Wellington Paulista e Felipe Pires para o duelo com o Palmeiras, domingo (25), às 16 horas, na Arena Castelão, a oportunidade de Osvaldo entre os titulares deve surgir novamente. Na competição, soma três assistências e dois gols pelo Leão. Cumprindo um papel mais centralizado em campo, diferente de quando atuava aberto pelas pontas, o atacante ressaltou que está pronto para colaborar com a equipe.

"Gosto de fazer essa função porque consigo usar bem a liberdade de movimentação para dar opção aos meus companheiros quando estamos sem a bola, e com ela tenho mais possibilidades de buscar uma arrancada ou um passe final, como acabou acontecendo no nosso gol (contra o Bahia). Se o professor optar por me manter ali, vou tentar aproveitar a oportunidade”, afirmou.

