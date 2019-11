O que mudou em Fortaleza e Ceará desde o último Clássico-Rei

Fortaleza e Ceará protagonizam o último Clássico-Rei do ano neste domingo (10), na Arena Castelão, em busca de se afastarem da zona do rebaixamento na reta final da Série A do Brasileiro. Neste ano, as equipes cearenses se enfrentaram em 5 oportunidades: 3 no Cearense, uma na Copa do Nordeste e outra no Brasileirão. Na última, dia 3 de agosto, vitória alvinegra por 2 a 1 na 13ª rodada.

19 rodadas depois, ambos continuam brigando para escapar do Z-4 na tabela de classificação. Porém, dentro e fora de campo as duas equipes enfrentaram várias mudanças.

Você lembra o que mudou nos dois times desde o último encontro?

O adeus de Enderson

Foto: Arquivo SVM

O ex-técnico alvinegro deixou o clube após a derrota por 2 a 1 para o Atlético/MG. O treinador teve aproveitamento de 34,8% na competição durante 22 rodadas

Ceni foi e voltou

Foto: Thiago Gadelha

Rogério Ceni foi contratado pelo Cruzeiro, passou 81 dias na Raposa, e retornou para o Leão do Pici

Roger Carvalho no DM

Foto: Saulo Roberto

O zagueiro titular do Leão sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o tirou do resto da temporada. Para sua posição, chegaram Jackson e Paulão.

Adilson no comando

Foto: Camila Lima / SVM

Quando ninguém esperava, Adilson Batista assumiu o Alvinegro de Porangabuçu e conseguiu reação no Brasileirão

William Oliveira entre os 11

Foto: JL Rosa

O volante ganhou sua posição no time titular com Adilson Batista e teve boas atuações ao lado de Fabinho e de Ricardinho

Kieza desencantou

Foto: Thiago Gadelha

O atacante chegou ao Tricolor em abril e só conseguiu marcar seu 1º gol na rodada passada, na derrota para o Corinthians

QUEM SAIU

Ceará : Thiago Carleto (Vitória)

Fortaleza : Nathan (Coritiba)



QUEM CHEGOU

Ceará : Willian Popp (Figueirense)

Fortaleza : Jackson (Bahia), Paulão (América/MG), Matheus Vargas (Ponte Preta) e Matheus Alessandro (Fluminense)

Confira as prováveis escalações de Fortaleza e Ceará para o jogo deste sábado (3):

Ceará (4-4-2): Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, William Oliveira, Ricardinho e Felipe Silva; Thiago Galhardo e Felippe Cardoso. Técnico: Adilson Batista.

Fortaleza (4-4-2): Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe e Juninho; Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista e André Luís. Técnico: Rogério Ceni.