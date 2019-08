No tênis, João Menezes garante 22ª ouro do Brasil no Pan

O Brasil não para de subir no ranking geral de medalhas do Pan-Americano de Lima. Neste domingo (4), foram mais 7 de medalhas de ouro na conta, com João Menezes derrotando o chileno Tomás Barrios, 286º no raking da ATP, por 2 sets a 1 no tênis de chave simples. Com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4, a medalha dourada volta às terras canarinhas após 12 anos, quando Flávio Saretta havia vencido no Pan do Rio.

Com os resultados positivos deste domingo em outras modalidades, o Brasil sobe para 2º lugar no ranking geral de medalhas da competição. São 72 no total, duas a mais que o México e 50 a menos que os líderes EUA.