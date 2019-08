Brasil conquista 6 medalhas de ouro e salta para 2º lugar geral no Pan

O dia do ‘ouro molhado’ para o Brasil. O domingo de muitas modalidades nos Jogos Pan-Americanos de Lima renderam pelo menos mais 6 medalhas de ouro para o País, após vitórias marcantes, principalmente na canoagem slalom, com os brasileiros Pepê Gonçalves e Ana Sátila faturando 4 ouros para o esporte nacional. Na maratona aquática e surfe o hino brasileiro também tocou.

Um dia para ficar na história da canoagem brasileira. Mais cedo, Pepê Gonçalves foi ouro na categoria K1. Não demorou muito para Ana Sátila também conquistar mais uma medalha dourada na categoria C1. Mais tarde, a brasileira também foi a melhor na categoria K1. Poucos minutos, Pepê também obteve mais uma vitória no K1 extremo. Um espetáculo. Quatro ouros que colocaram o Brasil abaixo apenas dos Estados Unidos na contagem geral de medalhas.

Pepê Gonaçalves também foi fenomenal, conseguindo as duas medalhas douradas na canoagem slalom Foto: Secretaria Especial do Esporte

Favorita

Ana Marcela Cunha já tinha faturado, em julho, o título de atleta feminina com mais medalhas na maratona aquática na história dos Mundiais de Esportes Aquáticos. Mas ela considerava que ainda faltava uma conquista em sua carreira: um pódio nos Jogos Pan-Americanos. E buscou o seu primeiro ouro.

A baiana foi a primeira na prova de 10 km em Lima, no Peru, vencendo, ontem, a maratona aquática feminina da competição. Foi a primeira vez que o Brasil se tornou campeão da modalidade.

Expectativa

Mais tarde, a surfista Chloé Calmon conquistou mais uma medalha de ouro para o Brasil. Ela venceu na final do longboard a peruana Maria Fernanda Reyes e deu ao País a sua quarta medalha na modalidade na competição. Os outros foram Lena Guimarães (ouro no SUP Race), Vinicius Martins (prata no SUP Race) e Nicole Pacelli (bronze no SUP Wave).

Chloé Calmon também conseguiu ouro no long board Foto: George Noronha

O ouro coroa um ótimo momento de Chloé no surfe. Ela vem liderando o ranking mundial, já foi duas vezes vice e agora conquistou o primeiro título da modalidade em sua estreia no Pan.

“Quando entro numa competição, apago tudo que aconteceu antes. Cada competição é uma página em branco e currículo não garante nada. O ano de 2019 tem sido incrível para o longboard”, disse. O País ainda conta com boas possibilidades no surfe no Pan.

Confira o quadro de medalhas atualizado às 19h13 deste domingo (4)