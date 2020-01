Nike suspende vendas de itens da linha Kobe Bryant

A fornecedora de material esportivo Nike suspendeu a venda de itens da linha Kobe Bryant na loja virtual, de acordo com a ESPN dos EUA. No país, a procura pelas peças cresceu de forma excessiva após a morte do ex-jogador de basquete em um acidente aéreo no domingo (26) que vitimou outras oito pessoas.

Ao tentar efetuar a compra, o usuário é conduzido para uma página com um cartão de presente da empresa, roxo e dourado, e o logo do Los Angeles Lakers, equipe em que Kobe foi ídolo. O fato ocorre quando se utiliza a loja virtual da empresa nos Estados Unidos. No e-commerce brasileiro, as vendas seguem normalmente.

"Junto com milhões de atletas e fãs pelo mundo, estamos devastados com as notícias trágicas de hoje. Estendemos nossas condolências àqueles próximos a Kobe e Gianna, especialmente familiares e amigos", disse a nota da Nike.

Citando fontes não identificadas na empresa, a ESPN afirmou que a decisão de suspender as vendas foi tomada para prevenir que revendedores acumulassem itens da linha Kobe e depois os negociassem por preços elevados.

A reportagem ainda diz que a Nike está reavaliando agora como irá lançar o próximo tênis da série Kobe Bryant. De acordo com a ESPN, mais de 100 jogadores da NBA usaram o calçado nesta temporada.