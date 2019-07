Morre o jornalista esportivo Juarez Soares aos 78 anos

O jornalista Juarez Soares Moreira morreu nesta terça-feira (23), em São Paulo. "China", como era conhecido, lutava contra um câncer de cólon e foi levado ao hospital, mas não resistiu. Durante sua carreira como repórter, narrador e comentarista, cobriu Copas do Mundo pelo SBT, Band e Globo.

Além de jornalista, ele também foi político, fazendo parte do Partido dos Trabalhadores (PT) por 21 anos. Em 1988, foi secretário de esportes de São Paulo. Em 2003, fez chapa com Paulinho da Força no PDT para disputa da prefeitura local.

O Corinthians manifestou seus pêsames nas redes sociais pelo falecimento de Juarez, torcedor do alvinegro.