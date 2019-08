Médico do Ceará comenta lesão de Luiz Otávio, que iniciou tratamento: "já deu uma boa resposta"

Destaque da defesa do Ceará ao lado de Valdo, Luiz Otávio sofreu uma torção no tornozelo direito, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no último domingo (18), em partida da 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No desembarque da deleção alvinegra à capital cearense, na tarde desta segunda-feira (19), Dr. Joaquim Garcia, médico do Vovô, afirmou que o zagueiro tem respondido bem aos tratamentos, iniciados ainda na capital paulista, e feitos com remédios anti-inflamatórios e fisioterapia.

"O Luiz Otávio já deu uma boa resposta ao tratamento que foi iniciado ontem à noite pelo departamento médico no próprio hotel. Amanhã (terça-feira) vamos reavaliá-lo", informou o médico do clube.

A jogada entre o zagueiro alvinegro e o atleta são-paulino aconteceu logo no início do segundo tempo, com o relógio marcando cinco minutos. Com muitas dores no tornozelo, o defensor precisou deixar o campo mais cedo e foi substituído por Tiago Alves.

"Viajamos sempre com médico e fisioterapeuta já para, em casos como esse, iniciar o tratamento. (O tratamento está sendo feito com) anti-inflamatório e fisioterapia", finalizou.

Por questão de protocolo, o atleta passará por um exame de raio-x.

No próximo domingo (25), o Ceará recebe o Flamengo, na Arena Castelão, às 19h. O jogo será válido pela 16º rodada da Série A do Brasileirão.